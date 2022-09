La emotiva despedida de Tini Stoessel mientras De Paul está en la Selección: "Sin vos"

Tini Stoessel le dijo adiós a una persona muy importante de su vida a través de un desgarrador mensaje.

Tini Stoessel parecería estar en su mejor momento: su carrera musical está en auge y se muestra muy unida a Rodrigo de Paul. Sin embargo, recientemente la artista abrió su corazón con sus seguidores y reconoció el triste momento que está atravesando.

La cantante de Miénteme publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a una de las personas más importantes de su vida, su amiga Marta, a quien conoce desde hace mucho tiempo.

"Martita de mi vida... nada va a ser lo mismo sin vos. Te amo a niveles inexplicables. Voy a extrañar cada pedacito tuyo, pero vas a vivir presente en mi todos los días, te lo aseguro", le escribió Tini a la joven, quien está a punto de irse del país.

"Te voy a ir a visitar todas las veces que pueda. Sos irremplazable Martita. Yo también me quedaría a vivir en ese abrazo de la última foto. Te amo con mi vida entera", cerro Stoessel en el posteo, en el que adjuntó varias fotos junto a su amiga.

Fotos de Tini Stoessel junto a su amiga Marta.

Las polémicas declaraciones de Tini Stoessel sobre Rodrigo de Paul

A mediados de 2022, Tini Stoessel fue entrevistada por Lizardo Ponce en la previa de los Premios Gardel y respondió varias preguntas sobre su vida personal. Una en particular sobre su relación con De Paul se volvió viral por la insólita respuesta de Tini, quien esquivó contestar la pregunta de si está enamorada.

En lugar de responder que sí inmediatamente, la cantante soltó una sonrisa nerviosa y expresó: "Qué palabra... Estoy muy bien. Estoy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Justo vengo de Madrid, pasamos unos días juntos".

Sus dichos generaron una enorme repercusión en las redes sociales y cientos de usuarios acusaron a Tini de no estar realmente enamorada del futbolista. Días después, Stoessel conversó con el programa de Ecuador De Boca en Boca (TC) y aclaró que está enamorada.

"Algo que me encanta es que estás en todo sentido en un momento muy favorable. A nosotros nos da muchísimo gusto saber que están enamorados...", le dijo la entrevistadora en relación a estas versiones. "Estoy enamorada. Cómo me descansaron con esa respuesta. Pero bueno, qué se yo. Para mí no había sido tan grave. Sí, estoy enamorada, para la tranquilidad de toda la gente. Estoy feliz". "Yo estoy contento cuando ella está feliz. Y ahora que la veo enamorada más", sumó su padre, Alejandro Stoessel.