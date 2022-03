La drástica decisión laboral de Silvina Escudero

A meses de encarar un nuevo proyecto, Silvina Escudero renunció al trabajo que le prometía un gran futuro.

Silvina Escudero renunció a su trabajo a tan solo unos meses de haber debutado. Luego de despedirse de su puesto como panelista en Los Mammones, la bailarina aprovechó la temporada de verano para encarar un nuevo proyecto teatral. Pero a tres meses de haberse estrenado en esta producción se conoció la noticia de que Escudero se despides del ciclo.

Se trata de Sex, una de las obras perfomáticas más exitosas de los últimos años. Con una propuesta diferente que invita al público a interactuar con los actores, la producción se convirtió en una aclamada experiencia que triunfa en varias ciudades del país. Durante la temporada de verano del 2022, Escudero participó de la obra en La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se convirtió en una completa revelación, pero ahora el estelar llegó a su fin.

En la mañana del lunes 7 de marzo, trascendió la noticia: Silvina Escudero ya no forma parte de Sex. Por el momento, la bailarina guardó silencio y no especificó los motivos que la llevaron a desvincularse de la producción de José María Muscari. Sin embargo, se rumorea que la ex panelista de América TV solo trabajó en reemplazo de Noelia Marzol en la obra, ahora la ganadora de ShowMatch: La Academia retomará su puesto habitual y Escudero queda fuera de la obra.

Pese a que el motivo de baja de Silvina aún es una incógnita, José María Muscari habló al respecto y le quitó dramatismo al tema. "Silvina hacía enero y febrero, pero tan contenta estaba que hizo marzo también... La queríamos para la gira, pero no puede ir", aseguró el director de Sex con la revista Pronto.

Por otro lado, a través de sus redes sociales, Muscari contó que habrá nuevas incorporaciones a la obra a partir del mes de abril. "Hay novedades en SEX se viene la gira nacional y hay NUEVAS incorporaciones: Mario Guerci, Laura Novoa, Valeria Archimó y Sebastián Francini", anunció el productor a través de su cuenta de Twitter. La obra contará con un elenco fijo para la cartelera del Teatro Gorriti Art Center (CABA), y con diferente otro para recorrer el país junto al espectáculo.

Silvina Escudero rechazó volver a El Trece: el particular motivo

Luego de brillar durante algunos años como figura de Showmatch, Silvina Escudero le dio un giro a su carrera y apuntó a otras áreas de la televisión: dejó de lado los escándalos mediáticos y se enfocó en el trabajo de panelista. Sin embargo, hace unos meses atrás, la artista tuvo la oportunidad de volver a ser una figura de reality show, pero la rechazó.

Escudero fue convocada para formar parte de El Hotel de los Famosos, el show conducido por Pampita y El Chino Leunis que llegará a El Trece, pero aseguró que "no puede estar tanto tiempo alejada de sus hijos (sus perros)". "La única posibilidad para entrar al reality era que los domingos me llevaran a mis perros pero como me quiero separar de mis mascotas, terminé diciendo que no al programa", concluyó en diálogo con el ciclo radial El Espectador.