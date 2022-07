La dolorosa confesión de Flor Peña: "Me costó mucho"

Flor Peña se sinceró sobre cómo vivió su adolescencia.

Flor Peña pasó por Perros de la calle y sorprendió al hablar de la decisión que tomó cuando era solo una adolescente de operarse para reducir el tamaño de sus pechos. "Me costó mucho aceptar quién soy", se sinceró la conductora de LPA (La pu*@ ama) en su charla con el programa radial de Andy Kusnetzoff.

Desde que tiene solo 16 años, Flor Peña forma parte de la televisión argentina: a esa edad comenzó en Son de Diez, donde era conocida como "la pechocha". "El apodo me lo puso un actor, Luis Mazeo, que ya no está, se murió. Me lo puso inocentemente el apodo y quedó porque el programa medía 45 puntos", explicó la actriz en una entrevista con Perros de la calle (Radio Urbana Play).

"Si bien yo no militaba el feminismo, ni estaba en ghettos feministas, mi estilo de vida era feminista. Nunca un tipo me dijo qué me tengo que poner, qué decir o qué no decir", siguió la conductora de América TV, al tiempo que agregó que le costó aceptarse como una "mina sexual". Entonces Kusnetzoff le consultó si su carrera había comenzado de forma traumática por lo de "pechocha".

"Bastante trauma. Yo me saqué. Quizás con la cabeza de hoy me las hubiera dejado. Pero en ese momento, no me las podía bancar. No las podía sostener", replicó con sinceridad Peña. En ese sentido, la actriz contó que para ella la adolescencia fue una "época horrible". "Yo quería ser actriz y sentía que no me iban a tomar en serio con las tetas que tenía", agregó.

Por eso, a los 18 tomó la decisión de operarse porque "no podía más, no aguantaba más". "Ya a esta altura de mi vida, tengo 48 años, la verdad que me costó mucho aceptar quien soy y quien quiero ser. Porque vengo de una familia muy tradicional, tengo muchos mandatos encima, porque soy mina, porque siempre me la banqué sola, soy una mina muy independiente", cerró la actriz y conductora.

