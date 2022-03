La determinante decisión de Belu Lucius por su salud: "Arranco"

A través de sus redes sociales, Belu Lucius se sinceró tras revelar el problema de salud que la aqueja.

Luego de enfrentar varias situaciones relacionadas a la salud, tanto ajenas como propias, Belu Lucius tomó una decisión sobre el estilo de vida que lleva. A mediados de marzo, el hijo menor de Lucius fue operado de la vista y hace tan solo unos días atrás la actriz reveló el problema de salud que la aqueja. En este panorama, Lucius hizo un descargo en sus redes y contó su nueva iniciativa.

Hace ya varios años que Belu Lucius trabaja con sus redes sociales y, gracias a esto, generó una amplia comunidad de personas que consumen su contenido y le dan su apoyo en las circunstancias difíciles. Luego de contar el problema de salud que le hallaron de "forma incidental", la influecer se tomó un tiempo para reflexionar y llegó a una importante conclusión. A través de sus historias de Instagram, Lucius se explayó sobre el tema con sus seguidores.

"Después de unos estudios que me hice el viernes llegué a la conclusión que no me pongo como prioridad hace muchos años", comenzó por analizar Belu Lucius en sus redes. Decidida, la exparticipante de MasterChef Celebrity aseguró que ahora se tomaría su bienestar más en serio sin poner a nadie ni nada por delante. "Siempre hay algo más importante que yo. Así que hoy arranco a pensar en mí, en mi cuerpo y mi salud", sentenció la humorista.

En la historia de Instagram con la que acompañó este mensaje, Belu Lucius se mostró recostada en el piso con elementos para hacer gimnasia de fondo. Todo indica que el primer paso de la influencer para cuidar su salud es mantenerse en movimiento y dedicar unos minutos para ella durante el día.

Cuál es el problema de salud de Belu Lucius

El pasado viernes 25 de marzo, Belu Lucius contó en sus redes sociales que se había hecho unos estudios de rutina que arrojaron resultados extraños. Sin ánimo de preocupar a sus seguidores, la influencer los mantuvo al tanto sobre cada devolución que le hicieran los profesionales de la salud.

"En la resonancia saltó un hallazgo incidental y voy a eco transvaginal", comentó Lucius. Unas horas más tarde, la actriz amplió la información y reveló los resultados del último estudio: "Tranqui. Un quiste de 3 centímetros en el ovario derecho que puede reabsorberse solo". Aunque el diagnóstico no es alarmante, la ex panelista de Cortá por Lozano debe mantenerse atenta y realizarse los estudios de rutina para ver cómo avanza el quiste.