La desgarradora despedida de Nicolás Cabré que generó conmoción: "Volá alto".

Nicolás Cabré está pasando por un doloroso momento personal. En las últimas horas, se supo que el actor sufrió la pérdida de un importante miembro de su familia. Fue Cabré mismo quien dio a conocer la triste noticia a través de un posteo en sus redes sociales, que en cuestión de minutos, se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

“Hoy te fuiste y encontré esta foto tuya. Volá alto Cristina. Volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar", escribió el actor en su perfil de Instagram, junto con una foto antigua de una mujer cuando era niña. Se trata de la madre de Nicolás Cabré, Cristina Birckenstaedt. La mujer era muy querida entre sus fanáticas, quienes la despidieron con mensajes de cariño.

La foto que Nicolás Cabré subió a sus historias de Instagram.

Por lo pronto, Cabré no dio detalles sobre las causas de la muerte de su madre. Por lo poco que se sabe sobre la mujer, trabajaba como portera de colegios y era muy querida por todos en el barrio de Mataderos, donde las seguidoras de Cabré se acercaban para pedir autógrafos. En una reciente entrevista, Cabré había contado: "Mis papás me llevaban a las grabaciones y se iban, porque trabajaban. Mi viejo era taxista y no podía parar el día, pero preguntaban a qué hora terminaba y me pasaban a buscar".

La inesperada confesión de Nicolás Cabré sobre su relación con su hija Rufina

Rufina, la hija que Nicolás Cabré comparte con La China Suárez, ya tiene 10 años. A pesar de haber crecido con un perfil bajo, al día de hoy la niña utiliza bastante sus redes sociales y suele aparecer en varios videos de TikTok junto a su mamá. Según contó el actor, esto generó algunos conflictos, ya que no está de acuerdo con que su hija se exponga tanto en redes.

Durante su participación el pasado viernes en el programa Soñé que volaba, conducido por Migue Granados en Olga, Cabré habló sobre su vínculo con su hija y explicó por qué este tema suele generar discusiones entre ellos. "Lo que pienso, lo que creo, lo sigo pensando y lo sigo creyendo. Son medio border a veces algunas cosas. Vos le estás abriendo la puerta a no sabés quién, pero es así, me tengo que adaptar”, expresó el actor, dejando en claro su desconfianza hacia las redes sociales.

Sin embargo, reconoció que debió flexibilizar su postura a medida que su hija crecía. Cabré contó que a pesar de sus reparos con las redes, terminó abriéndose una cuenta de Instagram por pedido de Rufina: "Hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo con las redes, pero también entendí que para Rufi significaba otra cosa y entendí que yo tenía que adaptarme a determinado tipo de cosas y ella estaba esperando que subamos una foto", reflexionó.

Además, recordó una situación particular que lo hizo cambiar de actitud: "Una vez me preguntó: ‘¿Algún día vamos a subir algo juntos?’. Y subí una foto, que fue más fuerte que yo, en la que ella estaba de espaldas. Yo alzándola. Después entendí lo que significaba para ella", concluyó el actor.