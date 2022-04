La desgarradora confesión de Karina La Princesita: "Si supieran"

Karina La Princesita manifestó un doloroso descargo en las redes sociales y causó conmoción entre sus miles de seguidores. Qué es lo que le pasa a la cantante.

Karina La Princesita atraviesa una situación sumamente complicada y dolorosa. La cantante decidió exponer un fuerte descargo en su cuenta de Instagram y causó conmoción entre miles de fanáticos, quienes rápidamente se preguntaron qué es lo que le pasa.

"Cómo es la gente que se caga tanto en todo. Es algo que no voy a poder entender nunca. Si supieran el dolor tan grande que generan las palabras que se dicen y se lleva el viento", manifestó Karina, que dejó entrever que está pasando por momentos de mucha angustia.

Sin mencionar a qué se refería, la música dejó en claro que es difícil erradicar el dolor: "Y que no es sólo un momento de tristeza, es una herida que la arrastras hasta que encontrás la forma de poder sanártelas sola". Y agregó: "Algunos sienten tanto y otros sienten tan poco". Curiosamente, Karina indicó que no se trata de algo que a ella misma le sucedió, pero que sí le afecta: "Y no. No es mía la historia, pero la siento como mía porque tengo empatía y sé lo que eso se siente".

Karina La Princesita utilizó su cuenta de Instagram para exponer una situación que la afecta

Finalmente, y a modo de reflexión, expresó un deseo dedicado a una persona en particular: "Que hoy puedas recibir ese abrazo que tanto necesitás". Inmediatamente después de su extenso descargo, en el que poco aclaró, las redes se comenzaron a preguntar para quién está dirigido.

La misteriosa historia de Instagram de Karina La Princesita

La fuerte dedicatoria de Karina La Princesita a su hija

A mediados de febrero de 2021, Karina La Princesita hizo un sorpresivo comentario en su cuenta de Instagram, donde indicó que el cariño del público el da fuerzas para enfrentar cada situación que la afecta de su vida privada: "Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a mí me cuesta estar bien a veces. Soy una persona que me siento por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien". Y advirtió: "Pero mi hija y cantar me salvaron la vida".

Por otra parte, la cantante de 36 años pidió no ser juzgada en las redes sociales por manifestar su dolor: "Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Y por ende, me cuesta mucho a veces sentirme bien". En tanto, aunque sin especificarlo, señaló que hay personas que suelen hacerle muy mal: "Pero quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también".