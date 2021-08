La desesperación de Silvia Süller por la falta de trabajo: “No me llaman”

La figura de la TV abrió su corazón en un reportaje y dejó en claro que está más dispuesta que nunca a volver a trabajar.

Silvia Süller se mostró angustiada y preocupada por su situación laboral en una entrevista y pidió a los canales y productores que la tengan en cuenta. La celebridad ha trabajado en teatro, cine y televisión, industrias donde siempre ha capturado la atención del público con su histriónica personalidad, pero recientemente aseguró que sus teléfonos ya no suenan y que se encuentra en su mejor momento para encarar un contenido artístico.

A pesar de la falta de trabajo en el medio, Süller dejó en claro que se encuentra en una buena etapa, en diálogo con Paparazzi. “Estoy bien. Esas cosas las inventan. lo dice otra gente. Yo estoy espléndida, no tengo ningún problema”, expresó la ex esposa de Silvio Soldán sobre los rumores que referían a una supuesta situación de pobreza y abandono.

"Yo hace treinta y cinco años que no dejo de trabajar, más o menos, pero hasta el año pasado con todo esto del coronavirus he ido a la televisión. No hubo un solo año en que yo no haya estado”, aclaró Silvia, en relación a la permanente vigencia que ha tenido desde su irrupción mediática en los 80 hasta la actualidad, y siguió: “Me gustaría volver, mi cabeza lo necesita. Siento que hay como una bajada de línea, porque no es que no me llaman de un lugar, no me llaman de ninguno. La plata que hacía en televisión y no me dieron lo que merecía y ahora que es hora de llamarme”.

La vida sentimental de la diva

En las últimas semanas, Silvia Süller fue noticia tras la viralización de una carta que su novio uruguayo le escribió, donde se puede ver el desgaste de la pareja causado por la pandemia de coronavirus. “Los días pasan, lo que para mí era esperar un poco para viajar y conocerte en persona se me está haciendo eterno. ¡Me angustia no poder verte! Esas locas ansias de poder mirarte a los ojos, abrazarte, besarte y no soltarte nunca más. Esas charlas a distancia donde todos los días me encanta hacerte bien con cosas tan simples como hacerte reír, sacar esa sonrisa que me llena de emoción y de vida”, comienza la dedicatoria de amor del joven.

“Yo te quiero realmente por lo que sos, una mujer sencilla con una luz y un corazón enorme. Ojalá pronto pueda viajar para ver a esa mujer que admiro y quiero tanto desde mis 10 años. ¡Te amo, mi amor!”, continuó el descargo. Por su parte, Süller también había pronunciado palabras de amor sobre su novio: “Él me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida, yo viajaría a Uruguay, pero va a ser él el que va a venir. Mis padres me mandaron a Martín para salvar los agujeritos míos del corazón. Yo estoy muy enamorada de él”.