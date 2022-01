La desesperación de Campi por quedar abandonado en la ruta durante 13 horas

El comediante Martín Campilongo vivió una velada de terror en medio de la ruta, sin asistencia y con sus hijos, y lo contó en sus redes sociales.

El actor y comediante Campi fue cronista de la pesadilla que atravesó en medio de la ruta: tuvo que esperar 13 horas a que llegase una grúa que levanté su camioneta rota y lo socorra.

Comediante, esposo de Denise Dumas y una figura muy querida en Telefe -dadas sus participaciones en los ciclos Peligro Sin Codificar y Flor de Equipo- Martín Campilongo sufrió contratiempos con su camioneta y, con el vehículo roto, se vio varado en medio de la ruta. No estaba solo ya que lo acompañaban sus hijos, pero la difícil experiencia duró 13 horas.

En su cuenta de Instagram, Campi contó su aventura que comenzó en la tarde del domingo y terminó a las 5 de la madrugada del día siguiente, cuando la aseguradora que tiene contratada se decidió a enviarle el remolque para la camioneta. "Desde las 16.30 esperando que venga la grúa que me manda el seguro del auto. Es la 1.22 de la madrugada del día siguiente", documentó Campi en su cuenta oficial de Instagram a la par que mostró algunas fotos.

"Mas de 13hs esperando desde las 16.30hs que venga la grúa de la empresa aseguradora. 5hs del otro día vino por mi. Muy recomendable empresa de SEGUROS", cerró, enojado por la fea situación que pasó.

La despedida de Campi de Flor de Equipo

"Les queremos contar a la gente que Campi se nos va... ¡Se nos va de gira!", comenzó contando Flor Peña el pasado jueves 30 de diciembre. La conductora también adelantó un poco los motivos por los que el humorista no seguirá en el ciclo durante el 2022: "La verdad es que en nuestra profesión, nos pasa muchas veces que aparecen nuevos proyectos, nuevos desafíos y creo que está buenísimo que te pase eso".

Por su parte, Campi contó: "Claro que está buenísimo, como está buenísimo estar acá, pero me voy a hacer una serie y no me dan los tiempos, porque a la noche hago ‘Los Bonobos’ en teatro". El humorista comenzará a grabar en enero una serie sobre la vida de un cantante argentino que será producida por Netflix. En cuanto a Los Bonobos, Campilongo será parte del reestreno de la obra, que se realizará en el teatro Lola Membrives, y estará acompañado por Lizy Tagliani, Osqui Guzmán, Anita Gutiérrez, Manuela Pal y Peto Menahem.

Emocionada después de ver un video de despedida para Campi, Flor Peña lo despidió: "Fue un año extraordinario. Quiero decirte que para mí fue un placerazo. Fue muy lindo compartir con vos el programa". Para cerrar, la conductora la aseguró que lo iban a "re extrañar", aunque ella es de "las que cree que la vida es movimiento, riesgo y hay que salir de los lugares".