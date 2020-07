La confesión de Jésica Cirio sobre sus besos con Insaurralde

La noticia del diagnóstico COVID-19 positivo de Martín Insaurralde conmovió miles de argentinos. Por fortuna, el Intendente de Lomas de Zamora ya se encuentra dado de alta y en compañía de su familia. Con motivo de tan grata noticia, Pampita entrevistó a su esposa, Jésica Cirio, y le hizo una pregunta indiscreta sobre los besos con su marido previos a la infección. Sin pelos en la lengua, la conductora de "La Peña de Morfi" reveló una pizca de su intimidad marital con el político.

"Hay muchísimas parejas en las que había un positivo y el otro no. En este caso no pasó aunque yo duermo con él, le hice masajes el día en que estaba mal del pecho", explicó Cirio en Pampita Online (NetTV). La conductora del ciclo decidió pinchar más y lanzar una incómoda pregunta. "¿Fue una semana de besos, chaparon, o fue una semana en la que él andaba muy ocupado? Capaz que esa semana no hubo tanto beso", retrucó, en relación a los días previos a la infección de Insaurralde.

Lejos de sentirse intimidada, la conductora de "La Peña de Morfi" afirmó: "No solo me dio besos a mí sino a Chloé, que estuvo en la cama con nosotros un montón de tiempo. Conmigo tuvo una relación normal". Ante esta declaración, Carolina "Pampita" Ardohain aventuró: "Entonces ustedes tienen el sistema inmunológico más fuerte".

"No sé, la verdad es que no tengo idea. Lo cierto es que esto nos unió más. Estamos todo el tiempo enamorados. Nosotros somos muy melosos y con esto peor, estamos diciéndonos lo que sentimos, cuidándonos. Mejoró", aseguró Jésica Cirio, sacando a la luz un dato jugoso: si bien habían pensado en tener otro hijo con Martín Insaurralde, se arrepintieron ya que no ven que este sea un momento adecuado.