La China Suárez volvió al país camuflada y rodeada de custodia, tras el escándalo con Wanda e Icardi

'La China' Suárez regresó a la Argentina después de dos meses en España, en medio del Wandagate, la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

‘La China’ Suárez volvió a la Argentina después de dos meses viviendo en Madrid, España, a donde viajó con sus tres hijos (Rufina, Magnolia y Amancio), su mamá y una niñera, para filmar una nueva película. En medio de la vorágine mediática por el Wandagate, el escándalo que protagoniza junto a Wanda Nara y Mauro Icardi, ‘La China’ fue recibida por una multitud de periodistas en el aeropuerto.

Suárez viajó a Europa para filmar Objetos a las órdenes, la nueva película dirigida por Jorge Dorado. En el film, ella será la protagonista junto con Álvaro Monte, actor español más conocido por su papel en la famosa serie de Netflix, La casa de papel. Además, aprovechó para ir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián y comenzar a difundir su nombre en España, cosa que terminó sucediendo naturalmente por el escándalo con Icardi y Wanda.

'La China' Suárez llegando a la Argentina. Foto: Movilpress.

La gente de prensa intentó acercarse para hacerle preguntas, pero la exestrella de Casi Ángeles evitó salir a hablar. Aunque intentó salir por otro lado, para evitar el tumulto de periodistas, el personal del aeropuerto no se lo permitió y tuvo que salir por la misma entrada que salía todo el mundo, custodiada por dos encargados de seguridad. El medio CIudad Magazine logró tomar algunas fotos del momento.

A la salida, la esperaba una camioneta gris con tres niñeras. En las fotos, se puede ver a ‘La China’ vestida con un pantalón, un chaleco, unas zapatillas Nike, un bolso Louis Vuitton y una gorra con visera para intentar cubrir su rostro junto con el barbijo. Según contaron en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Benjamín Vicuña (papá de Magnolia y Amancio) y Nicolás Cabré (papá de Rufina) le pidieron a ‘La China’ que adelantara su regreso porque extrañaban a los niños.

'La China' Suárez llegando a la Argentina. Foto: Gerardo Viercovich.

La carta de ‘La China’ Suárez por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

Los primeros días, Suárez guardó el silencio y siguió publicando fotos y videos de su día a día en España como lo venía haciendo. Días después, rompió el silencio con un comunicado en sus historias de Instagram, en donde dio a entender que Icardi había iniciado todo el acercamiento hacia ella y que además le había dicho que estaba por separarse de Wanda.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas”, comenzó.

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, continuó la actriz.

“Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es totalmente asimétrico”.

“Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”, dijo en otro de los párrafos de la extensa carta.