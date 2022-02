La China Suárez se vengó de Paula Chaves y deslizó una frase lapidaria: "Todo lo que no me sume"

"La China" Suárez tomó una decisión contundente sobre su relación con Paula Chaves, de quien se distanció desde el Wandagate.

Eugenia "La China" Suárez tomó una importante decisión virtual en su cada vez más lejana relación con Paula Chaves. "Me alejé", se sinceró la actriz en sus historias de Instagram. Mientras avanza en su nuevo noviazgo con el empresario español Armando Mena Navareño, "La China" toma distancia de quienes fueron sus amigas y no la acompañaron durante el escándalo que vivió en los últimos meses del 2021.

Todo comenzó con el Wandagate, cuando "La China" Suárez estuvo con Mauro Icardi, provocando la furia de Wanda Nara y una disputa que impactó hasta en Europa. Esta situación le generó a la actriz una serie de problemas no solo mediáticos sino también en su vida personal. Es que varias de sus amigas famosas la enfrentaron y le dejaron en claro que no les gustó lo que había hecho. Entre ellas estuvo Paula Chaves, quien también es muy amiga de Zaira Nara desde que ambas empezaron sus respectivas carreras como modelos. Por eso, la conductora tomó partido por Wanda y decidió alejarse de "La China".

Pero faltaba un gesto o palabra que confirmara esta ruptura y el mismo llegó en los últimos días. Fue la periodista Estefanía Berardi quien dio cuenta en sus redes sociales que "La China" dejó de seguir en Instagram a Chaves. Una importante determinación virtual, muy significativa en los tiempos que corren. Pero eso no fue todo, porque la actriz también compartió una picante imagen en sus historias de Instagram en la que deja bien en claro cómo se siente.

"Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume", disparó "La China" Suárez en sus redes sociales. De esta forma, la actriz rompió el silencio después de muchas especulaciones sobre su relación con Paula Chaves. Habrá que ver más adelante si el tiempo logra sanar las heridas y puede haber una reconciliación entre Chaves y Suárez, quienes supieron ser muy buenas amigas.

Publicación de "La China" Suárez en Instagram

Adiós Benjamín Vicuña: "La China" Suárez volvió a encontrar el amor

Tan solo unas semanas antes del Wanda Gate, Benjamín Vicuña y "La China" Suárez anunciaron su separación tras 6 años en pareja y dos hijos en común. Luego del drama que tuvo un alcance internacional, cualquier posibilidad de reconciliación entre la pareja se disolvió y cada uno volvió a armar su vida con nuevos vínculos amorosos.

A fines de 2021, trascendió que el actor chileno empezó una relación con Eli Sulichin, una gran amiga de Pampita que se enamoró profundamente de Vicuña. Pero Benjamín no es el único que pasó de página, ya que hace unas semanas atrás, Suárez también confirmó su nuevo noviazgo con Armando Mena Navareño.

El joven empresario español habría comenzado su romance con "La China" hace unos meses atrás, sin embargo, ambos dejaron que las aguas se calmen antes de confirmar su relación. Hoy en día, ambos se muestran muy enamorados en las redes sociales en un vínculo que traspasa fronteras.