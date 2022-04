La China Suárez se lanzó como cantante con un mensaje oculto: "Para Icardi"

La artista estrenó una cancion junto a Santiago Celli: "El Juego del Amor".

Cuando el Wandagate parecía haber quedado atrás, "La China" Suárez estrenó su canción y salieron a la luz las especulaciones sobre el mensaje oculto que le estaría enviando a Mauro Icardi a través de la música, llamó la atención de los seguidores que no se la dejaron pasar. La actriz cantó junto a un amigo del colegio que hoy es cantante.

En el estribillo, la canción de "La China" Suárez dice: "Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, fuimos inocentes en el juego del amor. Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, ya no hay mas valientes en el juego del amor". Lo que despestó los rumores sobre que sería una descripción de lo que pasó entre ella y Mauro Icardi. Los comentarios de los que estaban escuchándola en vivo no tardaron en llegar: "Para Icardi que lo escucha escondido en el baño", "¿Cuándo aparece Icardi?".

China Suárez

Como si eso fuera poco, en la segunda estrofa que canta "La China" Suárez sola, se escucha: "Sobran las razones faltan los motivos, cuánto va a pasar hasta que estés conmigo, cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo des vuelta, que lo resuelvas, que vengas a dormir. Sobran los motivos faltan las razones, cuánto va a pasar hasta que para que te enamore, no me mandes un sicario no es necesario yo ya morí por tí". Esa parte de la canción estaría directamente relacionada a la actriz y el futbolista que aparentemente en su momento le mintió diciéndole que estaba peleado con Wanda Nara y por eso la artista accedió a seguir en contacto con él.

Con respecto al lanzamiento de "El Juego del Amor", el público manifestó que apoya de manera incondicional a que "La China" Suárez de comienzo a su carrera musical. En menos de una hora, la canción logró conseguir 7400 "me gusta" en YouTube y alcanzó las 4700 reproducciones. Más allá de que no se sepa si realmente es una canción dedicada al esposo de Wanda Nara, tuvo muy buena repercusión entre sus fans.

La China se lanzará como cantante solista

Para alegría de muchos, "La China" Suárez anunció que en junio estrenará su primera canción como solista. La actriz reveló que para ella cantar es como desnudar su alma, por lo que tiene mucho respeto por la música. La actuación le resulta más orgánica, ya que se puede construír un personaje, mientras que, por el contrario, al cantar es uno mismo expresándose frente al público a través de una canción.