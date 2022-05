La China Suárez se la pudrió a L-Gante: "Hablaste al pedo"

La artista se hizo eco de las declaraciones del cantante y le respondió con todo en las redes.

"La China" Suárez ya no se calla nada y lejos de aguantar rumores sobre ella, cada vez que se genera polémica a su alrededor, utiliza sus redes sociales para responder sin filtro. En esta oportunidad, la actriz utilizó su cuenta oficial de Twitter para mandársela a aguardar a L-Gante que hizo una declaración que evidentemente no le gustó a la artista.

L-Gante acaba de volver al país, luego de sus vacaciones en España. En el aeropuerto el cantante fue entrevistado por el cronista de Socios del Espectáculo que le preguntó si haría una colaboración musical con "La China" Suárez. La respuesta del artista fue: “Uh, ¡‘La China’ Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”. Esta declaración desató la polémica entre ambos artistas, ya que la actriz se molestó con sus dichos y le dedicó un tweet ubicándolo en tiempo y espacio con respecto a su carrera musical.

A través de su cuenta oficial de Twitter, "La China" Suárez se despachó contra el artista. La actriz escribió: "Querido “lgante” cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales". Como si eso fuera poco, le agregó un GIF extraído de Cuidado Hércules Vigila, donde uno de los niños tira un beso con aires de soberbia. De esta forma, la artista demostró, una vez más, que no tiene intenciones de seguirse callando ante las polémicas que se generan a su alrededor.

El posteo de "La China" Suárez en medio del escándalo por su relación con Rusherking

"La China" Suárez empezó su día con un "Buenos días" junto a una publicación que expresa cómo se siente en este momento: "Esto se llama Prudencia. SE NECESITA VALOR PARA: Huir de los chismes cuando los demás se deleitan en ellos. Defender a una persona ausente a quien se critica. Ser verdaderamente hombre o mujer aferrándose a nuestros ideales, cuando esto nos hace parecer extraños o singulares. Guardar silencio, en ocasiones que una palabra nos limpiaría del mal que se dice de nosotros pero perjudicaría a otra persona. Ser decorosos y vestirnos según nuestros ingresos, no anhelando lo que no nos podemos comprar. Vivir de acuerdo a nuestras convicciones".

Como si eso fuera poco, el el posteo también se podía leer: "Ser lo que somos y no pretender ser lo que no somos. Decir rotundamente y dignamente no cuando los que nos rodean dicen si a algo que se ha naturalizado pero sabemos que no es bueno. Vivir honradamente dentro de nuestros recursos y no des honradamente a expensas de otros. Ver en las ruinas de un desastre que nos mortifique y humille, los elementos de un éxito futuro. Negarnos a hacer una cosa que es mala aunque otros lo hagan. Mirar siempre a los ojos con sinceridad, sin ocultamientos".