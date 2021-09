La China Suárez se cansó de las mentiras sobre su vida amorosa y contó todo: "Un señor desconocido"

La celebridad se sinceró en sus redes sociales sobre un posible malentendido. La China Suárez se separó de Benjamín Vicuña hace dos meses.

La China Suárez se mostró cansada de las especulaciones de la prensa, una vez más, tras su separación de Benjamín Vicuña. A través de sus redes sociales, la actriz recibió un comentario que la hizo verse obligada a aclarar un detalle de la foto que había compartido que podía prestarse a confusión. Los periodistas no sacan la mirada de cada paso que da la celebridad desde hace semanas.

La ex pareja de Benjamín Vicuña había publicado una foto de sus tres hijos y, en el fondo, se veía a un hombre con una camisa celeste. Como recientemente la panelista Estefanía Berardi analizó un brazo que se veía en uno de sus videos para sacar conjeturas sobre su presente amoroso, la China decidió llevar claridad al asunto, ante un comentario de un fan.

“Ya deben estar analizando de quien es la camisa que se ve de fondo”, escribió el seguidor de la estrella de ATAV, quien respondió: “Jajaja. Por las dudas, es de un señor desconocido que tenía una perrita beagle llamada Madisson, y los 3 niñxs estuvieron ahí todo el almuerzo”.

Las especulaciones de Estefanía Berardi sobre un posible romance de la China Suárez

Berardi se había expresado en Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri donde se desempeña como panelista, sobre un video que Suárez compartió en sus historias de Instagram. “En un video se ve el brazo de un masculino, muy pegado a la China Suárez. Ella no postea este video, pero si ven hay un reloj. Hasta ahí no se ve de quién es. Ella no blanquea la cara del chico, pero lo mío fue todo un trabajo de investigación”, expresó y siguió: “Entré al Instagram del modelo Javier de Miguel y tiene el reloj que se ve en el video. Ellos se conocieron en el Festival de San Sebastián. Después encontré esta historia. Que él dice que está esperando a la rubia del tercero. Ahí se ve el reloj y la pulsera blanca que se ve cerca de la China”.

“Él es un modelo súper top. Tiene 37 años. Dijo que está por retirarse de las pasarelas. Es español. Se separó después de una relación de 9 años. Los amigos de la China lo siguen en redes, pero ella no”, concluyó Berardi y así todos los portales y demás programas de chimentos comenzaron a especular sobre la posibilidad de un romance de la China con el modelo español.