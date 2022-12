La China Suárez, ¿la tercera en discordia de un campeón mundial?

Crecen los rumores de conflicto en la pareja de un campeón argentino por La China Suárez. Quién es la mujer que tiene entre ceja y ceja a la actual novia de Rusherking.

La China Suárez está apuntada por la novia de uno de los futbolistas campeones con la Selección Argentina. Al parecer, no le gustó la actitud de la actriz en el famoso WandaGate que terminó derivando en la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Le dedicó unos comentarios, sin rodeos, a la China Suárez. Entonces la ‘Mazzoquita’, no revelo su identidad porque conoce a todos y así me lo ha pedido, me manda posteos elocuentes que son de hace un año cuando explotó el WandaGate”, manifestó el periodista Diego Estéves en A la tarde. Ahora bien, la persona en cuestión es Emilia, la novia de Julián Álvarez.

Agregando información sobre la poca simpatía que Emilia le tiene a La China Suárez, el periodista afirmó: “También subió otra foto de la China y al lado un comentario que decía ‘tremenda cínica y se hace la víctima’. No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio. Y otro comentario más, con una imagen de la China y al lado está Eugenia Tobal, que dice ‘esta mina es un sorete’”.

La información que vincula a la novia de Julián Álvarez con su desprecio hacia La China Suárez encendió un rumor sobre la actriz. ¿Acaso puede ser la tercera en discordia en el noviazgo del delantero argentino? La respuesta es no, puesto que "La Araña" está en un gran momento con su pareja.

Los jugadores de la Selección Argentina que no irán al casamiento de Tagliafico

Nicolás Tagliafico festeja su casamiento con Carolina Calvagni luego de suspenderse la fiesta por la pandemia. Si bien en 2021 realizaron una celebración muy íntima, en esta ocasión festejarán junto a toda la gente que no pudieron invitar en su momento. Entre ellos están los campeones con la Selección Argentina, aunque muchos de ellos no estarán presentes.

Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Enzo Fernández, Papu Gómez, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Juan Foyth y Gerónimo Rulli son los futbolistas que debieron reincorporarse a sus clubes y es por eso que no estarán en la celebración. Por su parte, Lionel Messi continúa en Argentina pero tiene el cumpleaños de un familiar de Antonela Roccuzzo.

Así las cosas, el capitán de la Selección Argentina no estará en el casamiento de Nicolás Tagliafico porque ya tiene una celebración pactada con sus seres queridos. De todos modos, el grupo que se armó en el predio de Ezeiza es muy unido y sólo motivos de fuerza mayor harán que muchos de los campeones en Qatar no sean testigos del festejo entre el lateral izquierdo y su pareja.