La China Suárez hizo una inesperada confesión: "No me da culpa para nada"

La famosa actriz y cantante se confesó frente a sus seguidores y dijo lo que muchos pensaban.

Eugenia "La China" Suárez hizo una fuerte confesión y llamó la atención de sus miles de seguidores en redes sociales. La reconocida actriz utilizó su cuenta de Instagram para mantener un contacto directo con sus fanáticos y allí reveló lo que muchos pensaban.

A través de sus historias de Instagram, la actriz habilitó un sticker de preguntas para que sus seguidores le hicieran las preguntas que quisieran. Fue entonces cuando habló sobre sus relaciones, sus hijos, el vínculo con sus exparejas y su trabajo. En este marco, hizo una confesión que descolocó a muchos.

"¿Te considerás workaholic'", fue la pregunta de un internauta que se refería a si Suárez es "adicta al trabajo". Inesperadamente, la ex Casi Ángeles contestó: "Para nada, amo mi trabajo pero me encanta estar al pedo. No me da culpa para nada".

Esta respuesta llamó mucho la atención de varios seguidores, ya que "La China" trabaja desde muy chica, motivo por el que muchos esperaban que admita cierta "adicción" al trabajo. Sin embargo, parece que sabe disfrutar sus tiempos de ocio sin generar culpa en lo absoluto.

La historia que compartió "La China" Suárez.

La China Suárez se mostró muy cercana a uno de sus ex: "Hermosura"

A meses de haber anunciado su inesperada separación de Rusherking tras poco más de un año de relación, Eugenia "La China" Suárez se mostró muy cercana a una de sus exparejas. La actriz tuvo una llamativa interacción en redes sociales que los internautas no dejaron pasar.

La actriz suele mantener un perfil bajo sobre las cuestiones que conciernen a sus hijos, ya que prefiere preservar su privacidad hasta que ellos sean mayores de edad. Sin embargo, hay algo que no oculta para nada y es el buen vínculo que tiene con los padres de sus tres hijos. Precisamente, la cantante tiene una hija con Nicolás Cabré y dos con Benjamín Vicuña.

A través de su cuenta de Instagram, Suárez compartió un video en donde estaba con sus dos hijas haciendo una coreografía viral de TikTok. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comentario de Cabré, el papá de Rufina, la niña de 9 años que tiene en común con "La China".

"¡Muy bueno! ¿Quién es la hermosura que está vestida de negro? Muero de amor", comentó en actor haciendo referencia a su hija, que llevaba un conjunto deportivo negro. De inmediato, Suárez replicó: "Te estamos esperando para un TikTok". De esta manera, volvieron a instalar los rumores de reconciliación entre ellos.