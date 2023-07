La China Suárez contó la verdad sobre su vínculo con Pampita: "Dramático"

La actriz surgida en Casi Ángeles habló sin filtros sobre su relación con la modelo y jurado de Los 8 Escalones. Las exparejas de Benjamín Vicuña fueron protagonistas de una dura disputa mediática.

La China Suárez y Pampita se volvieron enemigas públicas en 2015, cuando la modelo descubrió las infidelidad de Benjamín Vicuña con la actriz. La relación entre el chileno y Carolina Ardohain terminó y meses más tarde, la pareja que protagonizó El hilo rojo confirmó el romance. Desde entonces, pasó mucho entre el trío, pero al parece todo concluyó de forma pacífica y en las últimas horas contó detalles sobre su actual vínculo.

La artista que surgió de Casi Ángeles le festejó el cumpleaños a Amancio, su hijo menor, y como era de esperar, su padre fue parte de la celebración. Pero lo que sorprendió a todos fue que la esposa de Roberto García Moritán también dio el presente. La actriz de 31 años subió una foto con toda la familia y puso “Gracias”.

Y este lunes, Eugenia fue entrevistada en Perro de la Calle y reveló que suelen compartir momentos como familia ensamblada, pero que no las comparten en las redes. “Vende un poco eso de poner un hombre como trofeo y dos mujeres enfrentadas por el mismo hombre. Sigue pasando. Lo que está bueno es mostrar la realidad. La gente a veces cree mucho en las películas que se arman, creen que todo es mucho más grave o más dramático de lo que en realidad es”, señaló Suárez.

“Nosotras tenemos esa relación y hay un montón de eventos familiares en los que nos vemos que obviamente no publicamos nada. Mis hijos fueron al cumple de Anita y se aman", remarcó La China y añadió: "Nos juntamos también en la casa de ella o en mi casa y la mejor. Hemos hablado miles de veces de muchas cosas de la vida y así tiene que ser”.

Consultada sobre las fotos que compartió, Eugenia sostuvo que es “mostrar un pedacito” de su familia. “Es lindo eso, porque me pasa también con Nico (Cabré), el papá de Rufi, que somos muy amigos. Creo que tiene que ser así. Por los chicos, más que nada”, subrayó.

Por su parte, Pampita, en una recienta nota con Intrusos, fue contundente sobre la relación que tiene con la madre de los hermanos de sus hijos. “Eugenia está incluida en mi familia. Si va a casa tiene las puertas abiertas. No necesita invitación, porque viene a traer a los hermanos de los chicos o viene a visitarlos”, aseguró la jurado de Los 8 Escalones, sin querer entrar en polémicas. “Hay una cosa que es la fantasía del afuera y otra cómo vivimos nuestro día a día. Nosotras nos hablamos muy regularmente. Y Benjamín también, y Rober también. Hay mucha comunicación”, concluyó la modelo.

La foto familiar del cumpleaños de Amancio Vicuña.

La China Suárez contó un detalle desconocido de su relación con Nacho Viale

La China Suárez y Nacho Viale retomaron su comunicación. En este caso, la expareja comenzó a frecuentarse y los rumores sobre una probable reconciliación no tardaron en surgir. Sin embargo, el diálogo entre la actriz y el nieto de Mirtha Legrand surgió por un motivo que nada tiene que ver con el amor.

Eugenia se metió de lleno en la música, de hecho ya lanzó cuatro canciones. Allí es donde entra en la ecuación el hijo de Marcela Tinayre, pues es el CEO de un sello discográfico. "La llegada de la China a MOJO es una gran apuesta y acontecimiento para nosotros”, indicó el empresario.

El romance entre ellos terminó a mediados de 2011, pero recién esta semana la actriz reveló datos desconocidos de su relación. "En insta yo era "Chinita de amor" y para que nadie se enoje ahí me puse sangre japonesa. Y yo le dije a mi hermano "bueno, che, yo también quisiera hacer unos de esos viajes que hacés vos a Japón, pará..." agregó la China, quien luego intentó jugar al misterio en cuanto al novio que le puso ese apodo "oriental".

"Fue un ex novio. No sé, empezó a decirme "chinita de acá", "chinita de allá", "Chinita una cosa", "chinita la otra" y fue quedando", aclaró y cerró: "Y del Chinita pasó a ser "China". Quién hubiera dicho que eso me generaría hasta un problema con la embajada", bromeó ella.