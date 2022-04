La angustia de un actor de La Casa de Papel por el incendio de su casa

El actor compartió en sus redes sociales un estremecedor video donde se muestra llorando desde el exterior de su casa sin poder apagar el fuego. Además de haber trabajado en La Casa de Papel, el artista también fue parte de Élite.

El actor Miguel Herrán se mostró muy angustiado en sus redes sociales en medio de un incendio que quemó gran parte de su casa. El español grabó algunas de las habitaciones de su hogar que quedaron negras tras el fuego y conmovió a sus seguidores de Instagram.

Toda la planta baja de la residencia del artista de 25 años quedó quemada, por lo que la cocina, sala de estar y recibidor deberán ser refaccionadas para volver a ser utilizadas. Además Herrán perdió un sinfín de objetos valiosos tanto económica como emocionalmente, entre ellos, electrodomésticos, muebles, alfombras, su colección de comics.

El actor de La Casa de Papel y Élite aún no dio a conocer cuáles habrían sido las causas del incendio que afectó a su hogar. En el video que compartió en las redes se lo pudo escuchar sollozar y lamentarse ante el fuego que le era imposible apagar. En otra de sus historias mostró cómo quedó el domicilio una vez extinguidas las llamas. "Hostia, mi puta casa", expresó agitado Miguel por la desesperación e impotencia que le generaba ver el fuego avanzar desde el exterior de la propiedad.

Miguel Herrán sobre la vida que tenía antes de dedicarse a la actuación

"Si yo te cuento las cosas que hacía antes no te cuadraría con la persona que soy ahora. Odiaba la vida, odiaba el mundo. Tuve una manera de ser bastante cabrona y de momento tengo miedo de contarlo, porque hice cosas de las que no me siento orgulloso", expresó el artista en diálogo con El País hace algunos años y aseguró que tenia graves problemas de autoestima en aquella época. "Me levantaba, me miraba al espejo y no me gustaba ni cómo era, ni lo que hacía, ni cómo trataba a la gente, ni cómo me trataba a mí mismo", agregó.

Además Herrán habló sobre la mala percepción que tiene el público de su vida: "He notado que la gente piensa que mi vida es la polla, que me he follado a Ester Expósito y a Úrsula Corberó, y que no me puedo quejar. El dinero no me ha hecho feliz, me ha dado más preocupaciones". De hecho, en el mismo reportaje, enunció cuán dañinas fueron las redes sociales en su vida: "He tenido momentos de volverme adicto y de levantarme mal si no tenía los likes que quería tener, un día cogí y dije, con todo el cariño de mi corazón: 'Anda y que le den por culo'. Mi vida es mi vida y no puedo estar intentando agradar a todo el mundo".