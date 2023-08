La amenaza de La China Suárez a un famoso exnovio: "Si yo hablara"

La fuerte frase de la nueva canción de Eugenia Suárez. Rusherking, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi entre los posibles apuntados.

La China Suárez le envió un fuerte mensaje a uno de sus ex.

Eugenia "China" Suárez está totalmente abocada a su carrera como cantante. Tanto que volvió a vincularse con Nacho Viale, uno de sus ex. El nieto de Mirtha Legrand es uno de los socios de MOJO, la discográfica -junto a Warner Music- con la que la artista está trabajando en su material en su material musical. Sin embargo, él no es el único ex que se coló en la nueva faceta artística de la China.

La semana pasada, la cantante estrenó su nueva canción "Ay ay ay", la cual tiene una fuerte mensaje dedicado a algunos de sus exparejas. "No soporto que contés una versión que sabés que no es así. Si yo hablara, vos te irías del país...", dice uno de los versos de la canción que en cuestión de días se convirtió en uno de los temas más escuchado en diferentes plataformas.

Allí, la China parece reclamarle a una de las parejas que tuvo en el pasado por no haberla amado y seguir hablando de ella. Sin embargo, no dio más pistas sobre el apuntado. Pero eso no evitó que sus más de seis millones de seguidores empiecen a especular sobre los tres posible destinatario: Rusherking, Benjamín Vicuña; y hasta Mauro Icardi, con quien tuvo un affaire que desencadenó el Wandagate en 2021.

"AY AY AY, Fue la primera canción que escribimos, hace un tiempo ya, nació junto a 'Lo que dicen de mí', llegué con mi papelito escrito y junto a @santicelli y @diegomema le dimos forma y amor", explicó Suárez desde su cuenta de Instagram, pero no hizo mención a ninguna de sus exparejas. El posteo en cuestión se llenó comentarios: "Lo único que voy a decir, es que Rusher y la China van a volver. Guarden este comentario", "Vine sólo a leer los comentarios y que me confirmen si piensan que es para Icardi" o "¡Tomá Vicuña! Jajaja volvé a Chile".

La China Suárez fue vista muy cerca de un trapero

La China Suárez sorprendió a todas las personas que asistieron a la Bresh el último sábado. La artista es una habitué de la popular fiesta, de hecho, hace algunas semanas se reencontró con Rusherking en la zona vip. Pero esta vez no fue solo como público, ya que se subió al escenario y cantó junto al trapero Ecko la canción "Pasatiempo".

"Eras el dueño de mis días, pero en solo dos meses, todo cambió y ya nadie quiere saber. Al principio, me tomaste de la mano; sin embargo, te marchaste y todo quedó atrás. Tus labios eran un pedazo de cielo al alcance de mis manos, y por tu encanto, dejaba todo a un lado", dice el tema que habría sido dedicado a Rusher. Tras el show, la cantante subió varias fotos a su Instagram: “Gracias a todos por la onda y por cantarla con nosotros”.

Pero la química entre los artista traspasó las barreras de Instagram, pues usuarios tanto de TikTok como Twitter remarcaron la química entre La China y Ecko. “Como la mira, cosas que no me van a pasar en la vida”, “Hipnóticos!!cuanta belleza junta!!!él la come con la mirada”, “el verdadero quien pudiera” fueron algunos de los mensajes que recibió el clip.