L-Gante se solidarizó con un niño ciego que sueña con conocerlo: "Sos una máquina"

L-Gante tuvo un emotivo gesto hacia Nahuel Escalante, un niño ciego de 13 años que sueña con cantar con él algún día.

L-Gante tuvo un conmovedor gesto hacia Nahuel Escalante, un niño ciego de 13 años oriundo de Florencio Varela que sueña con cantar con el artista algún día. Aunque parecía un objetivo muy lejano, su mensaje le llegó al creador de Cumbia 420, quien le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

En aquel posteo, L-Gante le expresó su admiración a su fanático, que también tiene el sueño de convertirse en músico. Días atrás, el niño había confesado que tuvo un presentimiento muy fuerte con respecto a Elían Valenzuela: “Te voy a explicar qué fue lo que me pasó con Elián. Una noche cuando me fui a dormir soñé con él. Estábamos tocando juntos, y podía escuchar que me decía que lo había logrado", relató el joven en diálogo con Infobae.

"Entonces cuando me desperté, sabía que eso un día va a ocurrir. L-Gante un día me va a llamar, lo soñé. Tengo ese pensamiento en la cabeza”, agregó el niño, quien además aprendió a tocar el piano por su cuenta, ya que no tiene los medios económicos necesarios para tomar clases. Además, también expresó su admiración por Nahuel Pennisi, "porque los dos aprendimos solos y no podemos ver”.

“Quiero ser más famoso y más influencer que Nahuel y L-Gante. En el futuro me imagino yendo a diferentes eventos y teniendo mi propia banda de cumbia. Y yo tocando un teclado y cantando. Por eso quiero tomar clases de canto”, sumó. L-Gante se conmovió mucho al escuchar su historia y verlo hacer un cover de uno de sus temas y le escribió a Nahuel: “¡Dale, Nahuel! Mandale cumbia, perrito. Te quiero. Sos una máquina”. Además, etiquetó a Pablo Lescano, su compañero de equipo en el reality de canto Canta Conmigo Ahora (El Trece), y le puso: "Con Nahuel ya ganamos, Pablito".

La historia de Nahuel Escalante, el niño no vidente de 13 años que sueña con vivir de la música

Nahuel Escalante toca la guitarra desde los 3 años, cuando su abuelo Luis le regaló una. Desde entonces, nunca paró de hacer música y años después empezó a tocar el piano practicando con un teclado que una maestra le regaló. Ahora a sus 13 años, toca el teclado a diario y su abuelo lo ayuda compartiendo sus videos en TikTok. “A mi teclado le faltan dos teclas, pero nada me impide avanzar. Yo practico para poder ser famoso”, aseguró el niño.

Nahuel Pennisi es otro de los músicos que más inspiran a Nahuel, ya que los dos nacieron en el mismo barrio y tienen la misma discapacidad visual. “La discapacidad no me limita, ni a mi ni a nadie. La gente que está triste siempre hace un esfuerzo para ponerse contenta: cantar, bailar, hacer algo. Siempre podemos cambiar cómo nos sentimos. Si está mal, vaya y construya un tema y va a salir toda la tristeza. Eso es un verdadero esfuerzo para ponerse contento, y de eso trata la felicidad", reflexionó el niño.