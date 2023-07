Kike Teruel se despidió de Los Nocheros con una frase que nadie esperaba: "Mi voz"

Kike Teruel se despidió definitivamente de Los Nocheros a través de un recital en el Movistar Arena. La frase que nadie esperaba.

Kike Teruel le dijo chau a Los Nocheros después de 40 años vida dedicada a la música. Es por eso que para despedirlo de la mejor manera, brindaron un recital en el Movistar Arena en la noche del viernes 30 de junio que estuvo cargado de emociones encontradas no solo en el público, sino también en el músico de 58 años, quien frenó el recital para dar unas palabras que sorprendieron a todos.

Los Nocheros le dieron el adiós a Kike Teruel mientras continuarán con sus actividades artísticas. En el show que realizaron en el Movistar Arena hubo muchos invitados para hacer una despedida perfecta, como Soledad Pastorutti, Marcela Morelo, Los Tekis, entre otros. En un momento del espectáculo, el artista salteño tomó la palabra.

"Mi corazón y mi voz se quedan con ustedes. Quería que empiece pero no quiero que termine", expresó visiblemente emocionado frente a un público que se rompió en aplausos y gritos. La nostalgia se hizo presente en el recital, teniendo en cuenta que Kike Teruel le dedicó 40 años a Los Nocheros siendo uno de sus miembros que más trascendió, ya que estuvo en el mundo de la televisión como jurado de Talento Argentino por Telefe.

A través de un posteo realizado en sus redes sociales, la banda compartió unas imágenes de la fiesta que se vivió en el Movistar Arena con un mensaje dirigido a su ahora exintegrante. "¡Qué noche! Show mágico. Todavía no tenemos palabras para describir lo que vivimos, una mezcla de emociones y sensaciones inolvidables. Siempre, vayas a donde vayas, acá vamos a estar", escribieron dejándole la puerta abierta al músico.

Por qué se fue Kike Teruel de Los Nocheros

Kike anunció públicamente su alejamiento de Los Nocheros el 22 de enero pasado, previo a la presentación del grupo en el Festival de Cosquín y de otras citas folclóricas de verano, en lo que se preveía sería una manera de cerrar esa etapa. El charanguista, guitarrista y cantante nacido el 9 de mayo de 1965 en la ciudad de Salta, asevera que su alejamiento “es una determinación totalmente personal que es una decisión de vida por lo que el entorno de la vida artística conlleva”, y añade: “Es a esa parte a la que renuncio de alguna manera”.

"Quiero llegar sano y salvo a la edad que me permita la vida. Lo que me cansó fueron los tiempos muertos en los viajes, en los hoteles, yendo y viniendo, que me hicieron ser un padre ausente durante mucho tiempo y mi familia se tuvo que acomodar a mí, pero mi necesidad es llegar a mi casa entero", sostuvo. Y agregó: "No quiero volver destruido, y porque considero que mi misión de cantar ya está cumplida".

Tras retirarse de Los Nocheros, Kike Teruel sueña con ser un artista pop: la megaestrella con la que quier un feat.

Meses atrás Kike Teruel, uno de los miembros históricos de Los Nocheros, anunció su salida del grupo de baladas folclóricas y generó una fuerte repercusión en el circulo de seguidores más fieles. Tras la noticia que removió sentimientos en el mundo de la música, el artista anunció un deseo que podría hacer virar su carrera hacia el pop.

Invitado a Noche al Dente (América TV), el cantante charló con el actor y conductor Fernando Dente y se sometió a un ping pong de preguntas y respuestas sobre dichos suyos del pasado. En el peloteo, Dente le consultó: "Yo escuché que uno de tus sueños es cantar un tema con Madonna. ¿Eso es posta?".

Aunque nadie se lo esperaba, Teruel aseveró: "Sí. De hecho la fui a ver a Las Vegas cuando presentó un disco". Con sorpresa, el conductor repreguntó: "Si Madonna aceptara, ¿qué tema de Los Nocheros te gustaría que hiciera?".

"Noche amiga mía", contestó el artista, muy convencido de querer a la icónica artista del pop para una colaboración junto a Los Nocheros. "Con inteligencia artificial en dos minutos te lo arreglamos, lo mandamos y que lo graben", bromeó Fernando Dente, cerrando el divertido intercambio.