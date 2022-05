Karina La Princesita sufrió un accidente automovilístico: "Estoy re caliente"

La famosa cantante hizo un fuerte descargo en sus redes sociales al ver la actitud de la gente que presenció el hecho.

Karina "La Princesita" sufrió un accidente automovilístico y mostró su indignación por la actitud de las personas que presenciaron el hecho. A través de sus redes sociales, la famosa cantante contó los detalles de la situación e hizo un fuerte descargo en donde apuntó hacia aquellos que solo se acercaron a ella para tomarle fotos.

Afortunadamente, la famosa intérprete de Corazón Mentiroso y Con La Misma Moneda no sufrió lesiones luego de haber sido chocada de atrás mientras conducía por la ciudad. Sin embargo, la mayor parte de su enojo surgió a raíz de la actitud que tuvieron algunas personas de acercarse y registrar la situación solo por tratarse de una persona famosa.

"A la gente que sacó fotos: sí, me chocaron de atrás en plena 9 de julio y estoy re caliente", escribió la famosa cantante a través de sus redes sociales. Pese a que Karina "La Princesita" no entró en detalles sobre cómo había sucedido el accidente, dio a conocer que había surgido mientras conducía por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de hacer un fuerte descargo sobre las personas que solo se acercaron a fotografiarla, Karina respondió a la preocupación de sus fanáticos y aseguró que se encontraba ilesa. "Todo está bien, nada grave. Gracias por los mensajes", sentenció el comunicado "La Princesita" a través de su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento, Karina "La Princesita" no dio más detalles sobre el accidente ni mostró los daños que sufrió su auto. Al parecer, la situación pudo solucionarse y solo le costó un mal momento.

La desgarradora confesión de Karina La Princesita en sus redes

Karina "La Princesita" atravesó una situación sumamente complicada y dolorosa. La cantante decidió exponer un fuerte descargo en su cuenta de Instagram y causó conmoción entre miles de fanáticos, quienes rápidamente se preguntaron qué es lo que le pasaba.

"Cómo es la gente que se caga tanto en todo. Es algo que no voy a poder entender nunca. Si supieran el dolor tan grande que generan las palabras que se dicen y se lleva el viento", manifestó Karina, que dejó entrever que está pasando por momentos de mucha angustia.

Sin mencionar a qué se refería, la música dejó en claro que es difícil erradicar el dolor: "Y que no es sólo un momento de tristeza, es una herida que la arrastras hasta que encontrás la forma de poder sanártelas sola". Y agregó: "Algunos sienten tanto y otros sienten tan poco". Curiosamente, Karina indicó que no se trata de algo que a ella misma le sucedió, pero que sí le afecta: "Y no. No es mía la historia, pero la siento como mía porque tengo empatía y sé lo que eso se siente".