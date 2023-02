Karina La Princesita contó la historia paranormal detrás de su mayor hit musical: "Me iban a cortar los dedos"

La famosa cantante reveló el misterioso episodio que atravesó tras lanzar uno de los mayores éxitos de su carrera musical.

Karina "La Princesita" reveló el episodio paranormal que atravesó luego de lanzar uno de sus mayores éxitos y que terminó por perjudicar su salud. La cantante reveló que fue a hablar con un pastor previo al lanzamiento de la canción, pero como hizo caso omiso a su recomendación, terminó por sufrir un problema de salud.

En diálogo con el ciclo radial Biri Biri, emitido por República Z, la cantante de cumbia contó el calvario que atravesó tras lanzar Con la Misma Moneda, uno de sus mayores hits. "Yo iba a la iglesia católica y hablaba con el pastor. Una vez me acerco con él y le digo que estaba por sacar la canción en donde había que hacer el gesto de los cuernos con los dedos y me dijeron 'no lo saques'", empezó por confesar Karina.

La intérprete aseguró que se sintió muy frustrada porque para ella "era un hitaso" y decidió dejar de ir a la iglesia y grabar el tema. Sin embargo, la situación tuvo un final inesperado que muchos oyentes catalogaron de paranormal. "Un tiempo después me atropella un auto y lo único que me lastimo son los dos dedos con los que hago el gesto", aseguró ante la mirada atónita de los integrantes del programa.

En este marco, Karina añadió: "En su momento me los cosieron, pero me dijeron que me los iban a tener que amputar porque se habían cortado los nervios y eso iba como a 'enfermar' los demás dedos". Desesperada, la cantante regresó a la iglesia y "le pidió perdón a Dios", motivo por el que logró salvarse de la operación.

"La historia termina en que, el día en que me iban a dar la fecha de operación el doctor me da una lapicera para firmar y cuando la agarro me dio electricidad, entonces me empezó a revisar y se dieron cuenta que mis nervios estaban unidos. El médico me dijo 'no sé cómo pasó, no sé qué hiciste, pero si tus nervios estuvieran cortados no sentirías electricidad'", sentenció la cantante.

El calvario que sufre Karina La Princesita hace años: "Todo se volvió más oscuro"

Karina "La Princesita" brindó declaraciones sobre su actualidad personal y laboral. En ese contexto, la cantante reveló detalles que nadie sabía sobre su salud mental y los tratamientos que realizó a lo largo de los años. "Empecé todo esto porque vengo con una depresión de hace muchísimos años que la dejé de lado", confesó de manera sorpresiva.

Hace algunos días, Karina estaba en la mira de todos por un posteo en sus redes sociales que alarmó a sus seguidores. No solo eso, sino que hubo una declaración en la que dijo que le gustaría "abrazar a mi yo del pasado". "Es copado que pase eso porque de repente entendés que muchas de las cosas que te pasan hoy tienen que ver con el pasado. Y cuando transitás eso, estás sanando ciertas cosas", expresó en diálogo con LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV.

La cantante destacó el momento actual porque "me está tocando ahora de plantearme por qué cada tanto no me siento bien. Me estoy ocupando de estas cosas. A todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla". Y agregó que empezó a hacer "terapia, psicología y psiquiatría. Me estoy empezando a conocer y a sentirme un poco mejor.

Además, reveló que hace años sufre depresión y contó de qué manera atraviesa la enfermedad. "De repente sos muy profesional y estás mal, pero te subís al escenario, tenés muchos shows, actividades laborales, y vas ‘todo bien, todo bien’. Pero cuando te bajás, tenés los mismos problemas. No me ocupé en su momento y eso hizo que se vuelva cada vez más oscuro, más negro", manifestó.