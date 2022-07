Julio Iglesias rompió el silencio sobre los memes: "Un poco desagradables"

La ola de memes sobre Julio Iglesias llegó hasta el mismísimo cantante, que habló sobre las divertidas ocurrencias de los usuarios de Twitter.

Llegó julio y se multiplicaron los memes del cantante Julio Iglesias (78) en infinidad de situaciones disparatadas. En plena ola cíclica de imágenes chistosas, el papá de Enrique Iglesias no se mostró ajeno a las ocurrencias de los usuarios de Twitter y declaró qué piensa sobre los memes.

Las declaraciones fueron en 2015, año en que Julio Iglesias brindó una entrevista a la revista ¡Hola! y contó qué le parecen los memes que aparecen a fines de junio y se expanden durante todo el mes de julio. "Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos", indicó. Además, en dicha nota reveló que se entera de ellos por las redes sociales.

"De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", agregó el artista español que ganó dos premios Grammys.

Por último, el cantante habló de la icónica foto suya apuntando con el dedo índice y precisó: "¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida".

La Sole publicó una foto con Julio Iglesias y la transformó en meme

La cantante popular Soledad Pastorutti utilizó sus redes sociales para compartir una desopilante imagen. En medio del inicio del mes acompañado de los mejores memes de Julio Iglesias, publicó una foto junto al cantante que se hizo viral.

"La Sole" viene siendo una figura más que pública tras el inicio de La Voz Argentina por Telefe. Por fuera de su rol como jurado de la competencia de canto, la artista de folklore se expresó a través de su cuenta de Twitter de una manera muy particular. "Llegó Julio... ¡y me abraza fuerte!", escribió la jurado de La Voz Argentina acompañado de una foto junto a Julio Iglesias. En la misma se lo ve al cantante español abrazando a "La Sole", quien dejó entrever que la foto es de hace varios años por su aspecto de niña.