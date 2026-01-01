Juan Martín Del Potro tiene nueva pareja y es famosa.

Después de meses de especulaciones y absoluto hermetismo sobre su vida privada, Juan Martín del Potro volvió a quedar en el centro de la escena sentimental. Esta vez, no por una aparición pública ni por una foto viral, sino por una serie de datos que comenzaron a encajar y terminaron exponiendo un nuevo romance que ya da que hablar en el mundo mediático.

La información comenzó a circular en Mitre Live, donde Juan Etchegoyen deslizó que el extenista estaría iniciando una relación con una joven vinculada al periodismo y a las redes sociales. Sin embargo, fue Fernanda Iglesias quien aportó los detalles clave que terminaron de armar el rompecabezas y revelaron de quién se trata.

¿Quién es la nueva pareja de Lara López Calvo?

Con el correr de los días, la verdad salió a la luz. Fernanda reveló que esa periodista es Lara López Calvo, economista, comunicadora y creadora de contenidos, y que el viaje no era casual. “Ella se despidió del programa de Antonio Laje para irse de viaje con su nuevo novio, Juan Martín del Potro”, aseguró al aire, confirmando así el vínculo.

Viajes, encuentros y rumores

Según la información que manejan en el programa, la pareja habría coordinado distintos encuentros en las últimas semanas. Actualmente, López Calvo ya se encuentra en Suiza, mientras que Del Potro estaría próximo a viajar para reunirse con ella y luego continuar juntos el recorrido, que incluiría Japón como uno de los destinos.

Otro punto que generó debate fue la diferencia de edad entre ambos. “Él tiene 37 años y ella 26, es chiquita”, comentó Belén Ludueña, conductora del ciclo, lo que abrió una discusión en el panel sobre el tema.

Lara López Calvo es la nueva pareja de Del Potro.

Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente la relación, pero la información revelada y los movimientos recientes marcaron un antes y un después. Con este nuevo romance, Juan Martín del Potro vuelve a ser noticia fuera de las canchas y protagoniza uno de los vínculos más comentados del cierre del año.