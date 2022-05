Juan Alberto Mateyko atraviesa su peor momento: "Me asusté"

El reconocido locutor y presentador Juan Alberto Mateyko atraviesa un difícil momento personal: ladrones entraron a su departamento de la ciudad de Córdoba, en dos ocasiones, y le robaron dinero. "Me siento ultrajado", reveló.

En una entrevista con la periodista Liliana Podestá (La Nación) Mateyko precisó que en las dos visitas de los ladrones, no dejaron rastros: "Hace siete años que vivo acá y nunca me habían robado y en cinco días entraron a mi casa dos veces. No es mucho dinero, pero me siento ultrajado”.

“En esa segunda oportunidad, una amiga que trabaja en un banco me alcanzó un dinero a mi casa, que guardé. El viernes fui a cenar con Palito (Ortega) y volví de madrugada, miré el lugar en el que había guardado el dinero y ya no estaba. Me asusté, empecé a revisar todo y no me faltaba nada más”, agregó el locutor de radio y figura de los medios.

Cómo sigue la investigación y quiénes son los sospechosos

Según detalló "El Muñeco" Mateyko, la policía de Córdoba ya se encuentra investigando cómo pudieron entrar los ladrones a su departamento: “No se descarta que hayan podido entrar por la puerta principal, aunque no está forzada, o por el balcón. Y no es que se trate de un hombre araña, sino que se fueron los inquilinos del departamento de al lado y lo están arreglando. En realidad es el edificio de al lado, pero que su departamento está pegado al mío y no es difícil pasarse. Se sospecha de la gente que trabajaba ahí o de los que se fueron. No lo sé. Ya vinieron a hacer la verificación y aparentemente encontraron huellas de manos de hombre en la baranda del balcón".

Además, comentó que -por protocolo- también interrogarán a su empleada doméstica, dado que los asaltantes se dirigieron a un lugar especifico a retirar el dinero. "Como robaron dinero que estaba en un lugar específico y no revolvieron nada, van a hablar con la señora que viene a casa y es de confianza; la quiero mucho. La vi el sábado, le conté lo que había pasado y se preocupó mucho. Confío plenamente, pero la van a llamar. Todo el edificio se puso a disposición y los vecinos son muy amables”, finalizó.