Jorge Rial, Romina Pereiro y un pedido desesperado: "Estamos preocupados"

Jorge Rial y Romina Pereiro hicieron un pedido desesperado mediante las redes sociales para sus seguidores. "Estamos preocupados", admitieron.

Jorge Rial y Romina Pereiro protagonizaron un pedido desesperado en las últimas horas a través de sus respectivas cuentas oficiales de Instagram. Allí, el matrimonio de famosos les hicieron casi un ruego a sus millones de seguidores ante una situación angustiante que debieron sobrellevar en plena convivencia.

El periodista de 60 años y la nutricionista de 43, quienes están juntos desde 2017 y se casaron en 2019, se dirigieron directamente a sus fanáticos mediante un par de historias en sus perfiles de la red social que más utilizan: @jrial y @romipereiro. Por suerte para ellos, el alivio se dio muy rápido porque encontraron la solución pocas horas más tarde.

Todo comenzó durante la noche del martes 21 de diciembre de 2021, cuando el ex Intrusos (América TV) publicó en su Instagram una imagen de su perra y escribió: "Esta vez, tengo que pedirles algo personal. Se nos perdió India, nuestra Bulldog francesa. Estamos muy tristes y preocupados porque tiene una sordera que la hace más vulnerable".

Luego, el comunicador sumó: "Se perdió en la zona de La Pampa y Enrique Martínez, Belgrano. Si nos ayudan, se los agradezco".

Por su parte, su esposa se sumó, posteó otra foto de la mascota y añadió en la storie: "India está perdida. Por favor, si la ves, avisanos. Estamos re tristes. Tenía un collarcito negro". Además, realizó una publicación en su feed que luego eliminó: "Estamos buscando a India por la zona de Belgrano. Tenía un collarcito negro. Es sorda, tiene cuatro meses. Por favor, si la ves o sabes dónde puede estar, avisanos. Estamos muy tristes".

El alivio para Jorge Rial y Romina Pereiro: apareció su perra

Sin embargo, la preocupación para ambos protagonistas duró muy poco, ya que algunas horas después dieron a conocer por la misma vía que pudieron encontrar a la mascota. Casi al unísono, celebraron la noticia en Instagram y aprovecharon para acordarse de aquellos que colaboraron para que eso pudiera suceder.

"Apareció India!!!!!! Gracias a todos!!!!!!", festejó Rial. Por su lado, Pereiro lo corroboró con un contundente "apareció!!!!! Gracias" y dos emojis de corazones.

La historia de amor entre Jorge Rial y Romina Pereiro

Se conocieron por las redes sociales y fue ella la que decidió brindar detalles al respecto del momento que les cambió la vida allá por abril de 2017 hasta que finalmente se casaron dos años más tarde, en el mismo mes de 2019.

En PH (Podemos Hablar, Telefe), ella reveló: "Yo estaba pasando un mal momento, me separé con mis nenas muy chiquitas, y escribí un tuit diciendo algo así como 'quién entiende a la mente masculina' para ver qué contestaba la gente. Y Jorge me escribió por privado diciendo 'si querés te cuento'".

"No fue un chat de levante sino normal, divertido. Cuando terminamos de hablar me pidió el celular y yo le dije 'ni loca, conseguilo'. Yo sabía que lo iba a conseguir, pero me daba cosa dárselo", amplió Romina.

Entonces, Pereiro contó además que Rial tuvo al fin su contacto gracias a un productor del propio PH. "Seguimos hablando un par de días, contándonos cosas, conociéndonos", aseguró.

Y puntualizó en que, como primera cita, le propuso ir a desayunar cerca de un gimnasio al que ella asistía, que estaba lleno de gente. "Ahí hubo un flechazo, me gustó. Ya cuando llegué me dijo 'hola' y viste cuando pegás onda al instante...", cerró.