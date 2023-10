Joaquín Furriel contó lo que nadie sabía de su relación con Guillermina Valdés

Tras confirmar el romance con Guillermina Valdés, Joaquín Furriel contó detalles desconocidos sobre su incipiente relación,

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel están viviendo un intenso romance. Luego de semanas de rumores, ambos confirmaron la relación y dieron detalles sobre su vínculo. Sin embargo, recién ahora el actor reveló lo que nadie sabía sobre la pareja.

Furriel el último lunes participó de la película El Duelo, la cual lo tiene como protagonista junto a Eugenia "La China" Suárez. La prensa estuvo presente en el evento y quedó sorprendida por la ausencia de Guillermina, lo que desató rumores de de crisis.

No obstante, el actor de 49 años descartó esas versiones y se mostró muy predispuesto a hablar sobre su vida privada. Fue en ese contexto que Joaquín contó detalles sobre el inicio de su romance que Valdes. “Nos conocimos en el Lollapalooza", reveló, “Charlamos un ratito, y después me tenía que ir a filmar fuera de Argentina, así que cuando volví nos conocimos. Hace ya cinco meses”, precisó el galán, en diálogo con Socios del Espectáculo, Pese a que la nota fue breve, el artista no pudo disimular su felicidad con la incipiente relación.

También explicó el hermetismo con el que se manejaron en los últimos meses. “Estuvimos varios meses, hasta hace poquitito, que decidimos resguardar la intimidad. Eso es algo que nos gusta mucho. Para mí eso es algo muy importante”. Además, no dudó en elogiar Valdés: “Sobre todo, es una excelente persona. Cuando la conocí me gustó eso, por sobre todas las cosas”. “Hay un momento en donde tenés ganas de estar tranquilo, tener una relación para poder disfrutar”, concluyó.

Se filtró un chat de Guillermina Valdés que no le gusta a Tinelli

Guillermina Valdés es la actual pareja de Joaquín Furriel. Tanto ella como el famoso actor argentino comenzaron a salir hace pocos meses y su vínculo amoroso se hizo público en los últimos, causando sorpresa en el mundo de la farándula. Ahora, se viralizó un chat de la ex de Marcelo Tinelli hablando en forma contundente: "Es así".

Tras conocerse su relación con Furriel, Guillermina mantuvo un breve diálogo por WhatsApp con el periodista Adrián Pallares. Luego, el conductor de Socios del Espectáculo mostró en el programa de El Trece el chat en el que intercambió palabras con la expareja del conductor del Bailando 2023.

Consultada por el periodista, Valdés confirmó su romance con Joaquín Furriel y manifestó lo que Tinelli no quería saber: "Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses. Es una muy buena persona”. Mientras tanto, en el estudio de Socios opinaron sobre la reacción del animador: "Ahora, ¡cómo le duele esto! Pobre Marce…”.

De todos modos, y según información del programa de El Trece, Tinelli también estaría iniciando un romance tras separarse de Valdés: "Por lo pronto, a él se lo estaría relacionando con esta chica extranjera, ¿peruana es? que además, dicen que es igual a Guillermina”, indicaron, en referencia a Millet Figueroa, participante del Bailando por un Sueño.