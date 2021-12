Joaquín, el nene de las tortas lanzó una fuerte acusación a Wanda Nara: "No hice nada"

Tras haber hecho público un pedido sumamente especial al pequeño pastelero, la actitud de Wanda Nara quedó totalmente expuesta de forma pública.

"Me encantaría que puedas hacerle la torta de cumpleaños a mi hijo en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo", expresó Wanda Nara hace unas semanas atrás en sus historias de Instagram. Este mensaje estaba dirigido nada más y nada menos que a Joaquín, el niño de 11 años que se volvió famoso en las redes sociales, especialmente en Twitter, por cocinar tortas para pagar su operación y, posteriormente, cumplir su sueño de ser pastelero. En ese momento, el gesto parecía sumamente noble, pero no tuvo un final feliz.

Luego de que Wanda Nara fuera sumamente emotiva con su mensaje al niño, en el cual le pedía que "nunca baje los brazos y que nadie le diga que no puede cumplir sus sueños", parece que la influencer se olvidó por completo del encargo que le había hecho al pequeño que ya visitó varios programas para cocinar en vivo. Ante el gran furor que había generado el mensaje de la empresaria a Joaquín, muchos se quedaron al pendiente de la situación, pero el niño terminó por explicar toda la verdad.

"¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?", fue el comentario que impulsó la polémica, el cual lo hizo un internauta en las fotos que se publicaron del cumpleaños de Coki, el hijo de Nara que cumplió 11 años. Tras ser mencionado en esta publicación, Joaquín salió a aclarar la situación y dejó totalmente expuesta a Wanda.

"Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada", expresó el niño como respuesta al mensaje que le había llegado. Al parecer, Wanda elogió el trabajo del pequeño pero luego no concretó ningún encargo en el marco de lo privado, por lo que muchos seguidores y fanáticos se decepcionaron de la actitud de la influencer.

El cumpleaños de Constantino, el hijo de Wanda Nara: Mauro Icardi le dedicó un emotivo mensaje

En medio de todos los compromisos de trabajo que tienen tanto Wanda Nara como Mauro Icardi, el matrimonio se tomó el tiempo de organizar un feliz cumpleaños para Constantino, uno de los hijos que tuvo la influencer con Maxi López. Pese a que su mamá no publicó nada en su feed, sí lo hizo Mauro Icardi junto a una serie de fotografías y un tierno mensaje.

"Hoy es tu día y cumplís 11 años, que grande que estás. Aún recuerdo como si fuera ayer esa primera noche que dormimos juntos y mamá entraba a vernos cada 5 minutos. Recuerdos inolvidables que quedarán para siempre junto a todos los momentos lindos vividos, y los que nos quedan por vivir. Hoy ya sos un hombrecito, el mas “Nerd” de la casa como te definís vos mismo. Sólo deseo que la vida te siga poniendo cosas buenas en tu camino y sigas creciendo con todo el amor que te tenemos cada uno de tu familia. Que todos tus sueños se hagan realidad. Te Amo. ¡Feliz, feliz, feliz cumple!", se explayó Icardi.