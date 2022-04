Isabel Macedo atraviesa un momento complicado con su embarazo: "Ayer me asuste"

Mientras atraviesa la 30 semana de su embazaro, el médico le indicó reposo absoluto

Es de público conocimiento que Isabel Macedo está esperando su segunda hija, producto de su amor con Juan Manuel Urtubey. La actriz está transitando la semana 30 de gestación, pero las cosas parecen haberse complicado un poco. Durante la jornada de ayer, la artista compartió una historia mostrando cómo se movía la bebé dentro de su panza, acto seguido reveló que tuvo que sentarse a descansar porque tenía la panza dura.

Según sus dichos, Isabel Macedo se hizo mucha mala sangre por una situación donde una persona demostró tener "poca iniciativa", característica que detesta la actriz y no solo que la pone de mal humor, sino que estando embarazada, la puso tan nerviosa que empezó a tener contracciones.

Hoy, la actriz se comunicó con sus seguidores para actualizarlos con respecto a su situación. "Finalmente me mandaron a hacer reposo. Asique no sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida, pero hoy me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté", expresó Isabel Macedo con tranquilidad pero con mucha seriedad.

Para explicar los motivos contó: "Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes". De esta forma, quedó en evidencia que no es la primera vez que Isabel Macedo siente contracciones durante la gestación de su segunda hija, pero que se asustó al ver que eran tan seguidas.

Como muchos saben, tener contracciones muy frecuentes, son síntomas del trabajo de parto. Es por eso que la actriz consultó a su médico y éste le indicó que haga reposo absoluto por tiempo indeterminado. Aunque, fiel a sus ganas de salir adelante, Isabel Macedo estaba vestida como para llevar a cabo sus actividades diarias, pero dejó en claro que era solo una cuestión de actitud, ya que estaba por ir a acostarse tal como se lo indicaron.

Con respecto al nombre de la bebé, ni Isabel Macedo, ni Juan Manuel Urtubey anunciaron cuál es el elegido. Sin embargo, la mamá de Belita, reveló que la "J" es la inicial. De hecho, cada vez que se refiere a la bebé que viene en camino, escribe "J". Como cuando comparte los videos de su hija inquieta dentro de su vientre. Si bien, el reposo es por tiempo indeterminado, habrá que estar atentos a las redes de Isabel, que de seguro contará cómo avanza su embarazo.