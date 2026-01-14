Irreconocible: Maluma se mostró con un nuevo look y sorprendió a todos

Maluma comenzó el 2026 con muchas cambios.

Maluma sorprendió a sus fans y arrancó el 2026 con una imagen completamente renovada que no pasó desapercibida. El cantante colombiano dejó atrás uno de los rasgos más característicos de su estética y se mostró con un nuevo look que lo volvió prácticamente irreconocible para muchos de sus seguidores.

¿Cuál fue el cambio que hizo Maluma?

Durante años, la barba fue parte central de la identidad visual del artista y un sello asociado a su perfil más rudo y masculino dentro de la música urbana. Sin embargo, en las últimas horas decidió prescindir por completo de ella, generando un verdadero revuelo en redes sociales.

Maluma se mostró sin vello facial.

La imagen que encendió la polémica no fue publicada por el propio Maluma, sino por su dermatóloga, Elizabeth Arroyave, quien compartió una foto junto al cantante el pasado 12 de enero. En pocas horas, la postal se viralizó y acumuló miles de reacciones, comentarios y comparaciones, con fanáticos que aseguraban no reconocerlo y otros que celebraban el cambio.

En la fotografía se puede ver a Juan Luis Londoño, su nombre real, relajado, sonriente y con el rostro totalmente despejado, algo poco habitual en los últimos años de su carrera. El encuentro se dio durante una visita de rutina al consultorio de la especialista, pero el resultado terminó convirtiéndose en tema de conversación a nivel internacional.

En su posteo, Arroyave definió el momento como un “día simple y bonito” y agradeció tanto al cantante como a su pareja, Susana Gómez, por la confianza depositada. Además, destacó la importancia de “acompañar procesos” y “respetar los momentos”, dejando entrever un vínculo cercano y de confianza con el artista.

El drástico cambio de imagen reavivó el debate entre los seguidores, que se dividieron entre la sorpresa y la nostalgia por el look anterior. Lo cierto es que Maluma volvió a demostrar que, con solo una foto, es capaz de marcar tendencia y convertirse en el centro de todas las miradas.