Internaron a Cacho Fontana por una neumonía: qué dice la familia

La noticia de que Cacho Fontana se encuentra internado se supo este jueves. Su hija Antonella brindó más precisiones respecto al estado de salud del querido locutor y se mostró también molesta porque no la notificaron que su padre había sido internado. En julio pasado había sido internado luego de ser confirmado como positivo de coronavirus. Según su hija, el conductor dio negativo en una prueba realizada el último 27 de enero.

Después de un difícil 2020 en el que superó el coronavirus, parecía que Cacho Fontana iba a tener un tiempo de paz y tranquilidad. Pero el 2021 no comenzó de la mejor manera. Ayer fue trasladado desde el geriátrico en el que vive al Hospital Fernández por una neumonía. Su hija Antonella denunció que nadie se comunicó con ella para informarle de la situación.

“Ayer a la noche me avisaron que papá no estaba bien, fue la ambulancia, parece que era un principio de neumonía, pero que no requería internación", aseguró Antonella. Sin embargo, por otra lado le llegó la información de que Cacho Fontana había sido internado. Consultó nuevamente con los responsables y le confirmaron que la leyenda radial y televisiva había sido ingresado en el nosocomio. "Lo trasladaron sin avisarme", agregó Antonella.

Además, la hija de Fontana aseguró que el pasado 27 de enero había dado negativo por COVID-19. De todos modos, afirmó que desconocía cómo es el protocolo del hospital y si le harán un nuevo hisopado para descartar que se haya contagiado nuevamente. Mientras tanto, Antonella aguarda por el correspondiente parte médico para tener más información sobre la salud de su padre.

El reconocido conductor de radio y televisión había sido internado en julio del año pasado por coronavirus al dar positivo de coronavirus, al igual que otras 11 personas de la Clínica InterPlaza, donde Fontana reside desde hace varios años. Después de un mes en el hospital por un cuadro de fiebre y neumonía el reconocido locutor pudo volver a su hogar. Sin embargo, en agosto mismo debió volver a ser internado por una deshidratación durante su recuperación del coronavirus.

Antes de la pandemia Fontana se encontraba trabajando en Radio Nacional, tarea que no pudo seguir desempeñando por encontrarse en el grupo de riesgo de adultos mayores. “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan. Quiero seguir haciendo radio en Radio Nacional. Esto ahora se cortó y es otra vida a la que tenemos que acostumbrarnos”, había asegurado el locutor a principios de la pandemia.