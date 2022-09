Insólito: Buble dijo que sin Luisana Lopilato "sería una estrella más grande"

Michael Bublé habló de su trayectoria musical y generó controversia a la hora de hablar de su familia.

Michael Bublé fue tendencia por sus dichos polémicos en torno a la familia que formó con la actriz argentina Luisana Lopilato. El cantante canadiense repasó su vida artística que comenzó en el año 2003, pero sorprendió a todos por una frase en particular.

A través del ciclo That Gaby Roslin Podcast, Michael Bublé estuvo para contar numerosos detalles de su vida íntima y artística, pero se volvió viral uno de sus testimonios. "Si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande", lanzó.

El cantante dijo que ese detalle se lo hizo saber su mánager, en referencia a los cambios que tuvo que hacer luego de contraer matrimonio con Luisana Lopilato en el año 2011. "No podés hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, podés tener éxito, pero creo que uno siempre sufre", agregó.

Las redes sociales ardieron tras las polémicas declaraciones que aseguraron que sería más exitoso sin familia ni hijos. "Mi mánager siempre me dice que no es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿podés vivir con las consecuencias de eso? Si ponés a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países. Y, por supuesto, para mí fue difícil", consideró Bublé.

Durante la charla, manifestó que la decisión tomada fue poner como prioridad a su familia y que en algunos países no logró la fama que él quería. El vínculo con Lopilato nació en el año 2008, cuando la recibió en su camarín posterior a un show en Buenos Aires.

Michael Bublé reveló por qué le dedicó su último disco a Luisana Lopilato

Michael Bublé se expresó sobre su último disco, Higher, y dio a conocer por qué está dedicado a Luisana Lopilato. El cantante canadiense mostró su costado más tierno al referirse a su amor por la actriz argentina.

"El problema es que compongo mal para mí mismo, porque me encanta oír modulaciones en una canción, y el efecto dramático de subir una octava. ¡Pero el resultado es que son temas difíciles de cantar!", expresó en diálogo con Clarín. Y agregó: "Justamente de esto suelo hablar con colegas como Ed Sheeran y Bryan Adams, que me dijo, "¡Componés a lo largo de demasiadas octavas!".

Bublé habló de cómo los malos momentos afianzaron su vínculo con Lopilato."Y yo descubrí que me casé con alguien que era la mejor de todos. Me emociono al decirlo, pero es así. En mi peor momento me levantó y unió a toda la familia", enunció sin especificar cuál fue esa situación, aunque muchos suponen que se trató del cáncer que atravesó su hijo mayor, Noah. Y agregó: "Uno descubre cómo es una persona cuando la cosa se pone fea

"Es mi mejor amiga y la amo. Y si este disco es una foto, si cada álbum es una polaroid de quién sos en ese momento, éste está dedicado a ella como una carta de amor. Así de simple", señaló también