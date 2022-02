Insólita revelación de Florencia Raggi sobre su vínculo con Juana Repetto: "No me siento"

La actriz dio detalles de cómo funciona la familia ensamblada que formó con Nicolás Repetto.

Florencia Raggi se expresó sobre sus ansias por ser abuela y reveló cómo es su relación con Juana Repetto y sus hijos. La actriz es parte de la familia ensamblada por Nicolás Repetto, quien tiene hijos de matrimonios anteriores a su relación amorosa.

"Me encanta el abuelazgo. A Toribio y a Belisario (los hijos de Juana Repetto) los adoro, pero la verdad es que yo no me siento abuela, no tengo un vínculo de abuela", comenzó su descargo la celebridad en diálogo con Teleshow y así dejó en claro que, a pesar de sentirse familia de los hijos de su esposo, no se considera abuela por la maternidad de Juana.

Raggi continuó sobre su relación con Juana y su descendencia y aclaró que los sentimientos no faltan: "El amor está, pero no tengo ni una cotidianeidad. Jugamos más al rol de abuela pero no soy la abuela y no sé si tengo que ponerme ese mote. La cosa son los vínculos verdaderos, lo que uno siente, lo que da y lo que recibe".

En alusión al lugar que ocupa la maternidad en su vida, aseguró que fue un antes y un después: "No me imagino habiendo pasado esta vida sin la maternidad. Para mí es sumamente fundante en mi persona, en lo que yo siento como potente en la vida, como razón de vivir". Además, habló sobre cómo transita la partida de casa por parte de sus hijos: "Eso me ha pasado desde que tuve a mis hijos y me sigue pasando con sus diferencias. Ahora estoy atravesando el nido vacío, ¡wow!, que tiene sus cosas, pero con la alegría del vínculo que tenemos que se va transformando en otra cosa".

Florencia Raggi habló del vínculo de Nicolás Repetto y el feminismo

"Nico respeta, y yo no podría estar con un hombre que no sintiera eso por mí. Con lo cocorita que soy, no hubiéramos subsistido", expresó la celebridad sobre cuán importante considera al respeto como pilar de toda relación de pareja. "Lo que sí a veces pasa es que mi hija me dice: 'Mamá, no tenés que decir esto'. Hay cosas a las que tenemos que ir adaptándonos, entender que hay palabras que pueden herir y se pueden decir de otra manera", enunció luego sobre cuán deconstruida está su hija Renata y los planteos que les hace a sus padres, quienes tienen algunos resabios de la sociedad del siglo pasado.