Inexplicable: Icardi escrachó a Wanda Nara con una foto íntima y luego la borró

El futbolista compartió una inesperada imagen en sus redes y dejó atónitos a todos. Mauro Icardi y Wanda Nara estarían más cerca, según ese documento.

Mauro Icardi compartió una historia en la que hizo referencia a su actual relación con Wanda Nara y expuso una íntima situación que vivió con la celebridad. En su publicación, que fue borrada a los pocos minutos de haber sido subida, el jugador de fútbol intentó hacer un chascarrillo en alusión al enojo de su esposa por los supuestos mensajes que habría intercambiado con la China Suárez.

“Cuando estás en mood soltera en Instagram pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos, Wanda? No me queda claro”, escribió el futbolista, seguido de una serie de emoticones referidos a la risa. Ese texto fue escrito sobre una foto de la pareja en la cama, en paños menores y con una posición alusiva a la fogosidad del deportista y la ex participante de Bailando por un sueño.

La historia fue borrada a los pocos minutos de haber sido publicada.

El hecho de haber borrado la historia a tan poco tiempo de haberla subido podría significar que Wanda haya visto el contenido que publicó y se haya disgustado al respecto, lo que alejaría aún más a la pareja. Sin lugar a dudas, una foto de ese calibre debe ser consensuada entre ambas partes para ser expuesta ante el mundo.

La China Suárez se defendió de las acusaciones de Wanda Nara y de los medios

En una carta que publicó en sus historias de Instagram, la China Suárez dejó en claro que ella no le debe explicaciones a nadie y que fueron los hombres quienes siempre la engañaron, al decirle que estaban solteros cuando no lo estaban. "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer", explicó la protagonista de El Hilo Rojo.

"Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada", siguió la actriz y remató: "El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados. Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra".