Inesperado: Ruckauf habló de un "video" de Wanda Nara agarrando un "micrófono"

Carlos Ruckauf se metió de lleno en la farándula y sorprendió a todos al hablar de un video de Wanda Nara.

Carlos Ruckauf es uno de los vicepresidentes que tuvo la República Argentina. Este cargo lo ejerció durante la segunda presidencia de Carlos Menem (1995-1999), mientras que también fue Gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre los años 1999 y 2002. Sin embargo, en esta ocasión, su nombre volvió a escena por un tema totalmente alejado de la política: el exfuncionario habló sobre un "video" de Wanda Nara con un "micrófono".

Entrevistado por El Trece para hablar sobre las políticas internacionales del Gobierno de Javier Milei, Carlos Ruckauf fue presentado por Federico Seeber. Sin embargo, en lugar de enfocarse en las temáticas por las que lo contactaron, el exvicepresidente quiso opinar sobre la persona de la que estaban hablando antes de que él salga al aire. La misma es Wanda Nara.

"Pibe, si ves venir una Wanda, rajá", arrancó diciendo Ruckauf. Acto seguido, lanzó la escandalosa frase sobre el "video" que se viralizó hace muchos años: "Yo recuerdo la primera vez que vimos a Wanda Nara, camino al poder, estaba con algo parecido a un micrófono. Realmente, hay mucha gente que roba a pibes deportistas y ladrones hay en todos lados. En el periodismo, en la política y también en el mundo del espectáculo".

"Se refiere a la tapa de una revista Papparazzi", exclamó Lucas Bertero, enojado con el político. Rápidamente, sus compañeros salieron a aclararle que Ruckauf se estaba refiriendo a un "video sexual". Tras un corto pero contundente descargo del especialista en espectáculos contra los dichos del exgobernador, fue el propio Ruckauf quien volvió a morder la banquina para referirse nuevamente a Wanda Nara.

Carlos Ruckauf, ¿y un palito para La China Suárez?

Totalmente fuera de contexto, Ruckauf añadió: "Hay dos cosas con P: políticas y putarracas. Sigamos adelante con lo que ustedes querían decirme. Ustedes dicen barbaridades de los políticos y nosotros podemos contestar con la realidad. Hay muchos periodistas del espectáculo que viven de estos personajes y yo no digo nada".

"Yo no estoy en contra del ejercicio de la prostitución, cualquiera de ustedes tiene el derecho de ser prostituta o prostituto. Yo me refería al tema de las personas que se acercan a los deportistas, se llame uno u otro, porque a veces se agarran uno que está subiendo, y después se van con el amigo del futbolista que está subiendo y el otro va bajando. O se acercan al corredor de autos para ganar", cerró el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires. La última frase hizo mucho ruido puesto que, en las últimas horas, salieron rumores de romance entre La China Suárez y el piloto Franco Colapinto.

Zaira Nara rompió el silencio y contó la verdad de lo que pasó con Wanda e Icardi

Zaira Nara es una modelo y conductora de televisión que siempre se mostró alejada de los chimentos e intentó mantener su intimidad privada. A pesar de esto, en una reciente entrevista la celebridad fue consultada por la denuncia que su hermana Wanda le hizo a Mauro Icardi y se pronunció al respecto.

Wanda denunció por violencia de género al padre de sus dos hijas menores, Isabella y Francesca, y solicitó su desalojo del piso de Chateau de Libertador. En ese contexto, la hermana menor de Wanda fue interceptada por a prensa en la vía pública y fue consultada por ese tema.

"No soy quien para salir a hablar nada de mi hermana, de Mauro, hay chicos en el medio", comentó Zaira en el comienzo de su descargo, fiel a su espíritu políticamente correcto a la hora de referirse a temas personales que involucran a su familia. Y agregó: "Siempre soy muy respetuosa y realmente me parece que no soy quien para hablar. Con todo respeto les digo, no quiero hablar nada relacionado a Wanda".