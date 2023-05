Inesperado: Fernando Iglesias se subió a un taxi y el tachero lo "depiló"

Un taxista relató los 10 minutos de viaje que tuvo con Fernando Iglesias mientras se trasladaba al Congreso de la Nación en diálogo con El Destape Radio. "Estuvimos repartiendo opiniones", expresó.

En medio de la cobertura nocturna de El Destape Radio por la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a los estudios de C5N, un taxista sorprendió a todos con su relato luego de haber llevado nada menos que a Fernando Iglesias. En una breve entrevista con el programa La Fórmula, contó que tuvieron un tenso intercambio de opiniones y horas más tarde, el diputado macrista realizó un polémico posteo en su cuenta de Twitter.

Francisco es el nombre del taxista que se encontraba en la puerta de C5N a la espera de la llegada de Cristina Kirchner, quien brindó una entrevista a Duro de Domar, conducido por Pablo Duggan. Junto a él había muchas más personas, pero su testimonio generó todo tipo de reacciones por haber sido el chofer que trasladó a Fernando Iglesias, con quien según reveló, tuvo un ida y vuelta en los diez minutos que duró el viaje.

"Lo dejamos muy depilado porque viste que ellos son un poco gorilas. Estuvimos compartiendo opiniones, como siempre trata de convencer con la mentira", lanzó. Francisco contó cómo fue que llegaron a intercambiar ideas políticas y todo comenzó porque el taxista estaba escuchando El Destape Radio, situación que no le gustó al diputado y se lo hizo saber.

"Me dice 'yo soy diputado de la Nación y voy al Congreso'. 'Ah me interesa', le dije. 'Entonces hablemos' me dijo. 'Ustedes tendrían que hablar con el pueblo, escuchen al pueblo alguna vez'", contó el taxista sobre los primeros deslices que tuvieron en el trayecto. Horas más tarde, Fernando Iglesias compartió en su cuenta de Twitter detalles sobre el encuentro que tuvo.

"Ustedes andan con custodia y con lentes negros, me dice el simpático chofer boliviano que maneja el taxi escuchando El Destape y que a los dirigentes que vota los ha visto solamente en fotos", polemizó. Entre risas, el taxista le respondió en pleno vivo de El Destape Radio: "Yo creo que la vergüenza la tiene que sentir él porque no puede hacer otra cosa que mentir. Trató de instalar siempre la mentira entonces yo le dije toda la verdad. Se armó un debate pero salió muy enojado, me dio un portazo y se fue", manifestó.

Entrevista a Cristina Kirchner en C5N: "Vengan a la plaza el 25"

La vicepresidenta Cristina Kirchner adelantó lo que será el acto del próximo 25 de mayo y se emocionó casi hasta las lágrimas al recordar el día en que el ex presidente Néstor Kirchner asumió en la Casa Rosada. Recordó el camarazo en la frente y dijo que en el mausoleo de Néstor hay una foto de ese momento. "Vamos a recordar que un hombre con apenas el 22 por ciento de los votos cambió la Argentina", dijo con la voz quebrada Cristina.

Al ser consultada por el periodista Pablo Duggan respecto a qué papel va a cumplir en el diseño de la plataforma electoral aseguró: "El de siempre". "El de una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para lo que considero es lo mejor que le pueda pasar a los argentinos les pase", explicó Cristina. Enseguida, Duggan le consultó qué iba a responderle a la multitud que en la plaza el próximo 25 cante "Cristina presidenta" y ella contestó: "¿Vos creés que te lo voy a decir ahora?, vas a tener que ir a plaza. Los espero a todos y todas".

La Vicepresidenta emitió sus declaraciones en una entrevista que le concedió a C5N. Se trata de la primera nota televisiva de CFK desde el 5 de diciembre de 2022, cuando habló con el medio Folha, de San Pablo. Un día después, el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.

La nueva entrevista se dio dos días después de que Cristina Kirchner ratificara que no va a ser candidata en las elecciones 2023. “Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, expresó en el texto que difundió en sus redes sociales.