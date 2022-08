Inesperada revelación une a Victor Sueiro con Cristina Kirchner: "Una carta"

La hija del fallecido periodista Víctor Sueiro habló de la muerte de su padre y deslizó el nombre de la Vicepresidenta Cristina Kirchner en una sorpresiva revelación.

El periodista y conductor Víctor Sueiro murió el 13 de diciembre de 2007, a los 64, producto de un tumor en el páncreas. Su hija, Rocío, lo recordó y deslizó una sorpresiva primicia que conecta "al hombre que vio la luz" con la Vicepresidenta Cristina Kirchner.

Entrevistada por el periodista Pablo Montagna (Pasa Montagna, Rivadavia), Rocío declaró: "Lo último que escribió fue una carta para el próximo presidente, que fue Cristina Kirchner". Sin aportar más detalles sobre el contenido de la carta de su padre a Cristina, la hija del periodista agregó que se enteró de su enfermedad 10 días antes de fallecimiento: "Siempre pensamos que iba a estar todo bien, pero falleció en la operación. Fernando Bravo lo acompañó hasta el último día".

Sobre los problemas de salud que atravesó Víctor Sueiro a lo largo de su vida, Rocío indicó: "A veces no sabía que hacer para poder ayudarlo. Creo que estudié medicina para salvarlo, pero no estaba hecha para seguir haciendo mi vida en un sanatorio". El periodista, que tenía récord Latinoamericano de intervenciones de cateterismo, once en total, padecía un tumor en un órgano digestivo. Luego de la operación y cuando lo llevaban a terapia intensiva, sufrió un paro cardíaco que le produjo la muerte.

Sueiro se inició como periodista radial y televisivo

Nacido en Buenos Aires, en febrero de 1943, Sueiro se inició como periodista radial y televisivo y en sus últimos años de vida se había transformado en uno de los escritores más vendidos de Argentina, en libros de relatos místicos y del "más allá". Uno de sus momentos más populares fue gracias a la publicidad de Edenor, "Que Sueiro apague la luz" (en referencia a la vez que Víctor Sueiro tuvo una muerte clínica y volvió a la vida para contarlo).

La Cacería Fantástica (Canal Trece), Juguemos en Familia (ATC), Por amor a Dios (Canal Trece) y Misterios y Milagros (Canal Trece) fueron algunos de los ciclos que lo tuvieron en la televisión. Más allá de la vida, Poderes, Curas sanadores, El ángel, un amigo del alma, La Virgen, milagros y secretos y Líbranos del mal fueron algunos de sus libros publicados, entre otros títulos. Por otro lado, Sueiro también fue guionista de las películas Amigos para la aventura (1978) y Las locuras del profesor (1979), ambas dirigidas por Palito Ortega.