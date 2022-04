Inesperada publicación de la esposa de Gallardo: "Divina noche"

Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo, compartió una inesperada historia de Instagram tras una semana complicada con rumores de romance entre el DT y Alina Moine.

Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo, compartió una inesperada publicación en sus redes sociales en medio de los rumores sobre el romance entre el DT de River Plate y la periodista Alina Moine. Cabe recordar que la propia Geraldine se encargó en las últimas horas de desmentir tal información, pese a que diversos medios confirmaron el amorío que están viviendo desde hace tiempo Gallardo y Moine.

Casados desde 1997, Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa tuvieron cuatro hijos en común en las más de dos décadas que llevan juntos. Pero en el último tiempo, pese a haber sido padres hace muy poco, la pareja enfrenta fuertes rumores de separación y amoríos del exitoso DT riverplatense. En ese sentido, el más reciente une al exfutbolista con Alina Moine, y la semana pasada hasta fue "confirmado" este romance en Intrusos (América TV). Pero fue la misma Geraldine La Rosa quien se encargó de desmentir tal información.

"A Marcelo lo quieren destruir porque no soportan ver que sea un número uno. Este es un plan sistemático desde hace muchos años para bajarlo del lugar dónde está", habría asegurado La Rosa. Lejos de mostrarse enojada o triste, la esposa de Marcelo Gallardo compartió este sábado 2 de abril una inesperada historia de Instagram. En ella se la ve junto a seis amigas, a pura sonrisa, en un exclusivo restaurant, donde sin dudas charlaron sobre la complicada semana que debió atravesar Geraldine y su familia por el supuesto amorío entre el DT de River Plate y Alina Moine.

La publicación de Geraldine La Rosa con sus amigas en redes sociales.

El video viral que se filtró de Marcelo Gallardo y "Alina Moine"

hace pocos días Adrián Pallares aseguró que tanto la periodista como el técnico de River Plate fueron vistos juntos en Salta, cuando el mes de marzo apenas comenzaba. Ahora, en las redes sociales comenzó a circular un video que dio que hablar.

En el film puede observarse a Marcelo Gallardo a punto de subirse a un avión, y detrás de él se encuentra una dama rubia y alta, a quien muchos identificaron con Alina Moine. De acuerdo a lo expresado por la periodista, quien dialogó con Luli Fernández, ella no viajó a Salta y la persona en cuestión es una amiga suya que sale con una persona cercana al "Muñeco".

De todos modos, sea o no Alina Moine, lo cierto es que Luli Fernández aseguró que la rosarina oficializó su romance con Gallardo. "Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo… Yo no soy clandestina”, habrían sido las palabras de la conductora de ESPN.