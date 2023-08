Inesperada denuncia contra Miguel Angel Cherutti: "Nos dejó sin trabajo"

Miguel Ángel Cherutti está en el ojo de la tormenta por un escándalo en el mundo del teatro. Qué pasó con el actor.

Miguel Ángel Cherutti tomó una drástica decisión que le costó el enojo masivo de todos sus compañeros. El comediante renunció a dos obras de teatro que son furor en avenida Corrientes y San Telmo respectivamente. En este contexto, el actor quedó en el ojo de la tormenta y recibió una dura denuncia que lo pone contras las cuerdas.

Miguel Ángel Cherutti protagonizó un conflicto que todavía sigue vigente. Es que se fue definitivamente de una obra de teatro que estaba teniendo buena repercusión,Tango y Burlesque, y esgrimió que sus motivo fue el atraso en los pagos. Por otra parte, también dejó San Telmo Show por cuestiones meramente artísticas. Como consecuencia de esta situación sufrió graves acusaciones por parte de una de sus compañeras.

Denuncia contra Cherutti

"Lo de San Telmo Show en el Moliere era los miércoles. Estábamos al día, pero Miguel se bajó y nos dejó a todos sin trabajo. Se bajó la obra", reveló Mónica Farro, parte del elenco de ambas producciones teatrales. La actriz y modelo dialogó con Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV, para contar algunos detalles de las internas con Cherutti.

"Después fuimos a calle Corrientes donde me deben cuatro funciones, a Miguel creo que dos. Él un día dijo 'no vengo más' y no vino más", sumó a su relato. En Tango y Burlesque el reemplazante fue Jorge Crivelli, mejor conocido como "Carna". "Yo no me bajé nunca. Me vienen pagando todos los sábados perfectamente. Me deben sólo cuatro funciones de hace un mes y medio atrás", indicó.

En última instancia, Mónica Farro volvió a cargar contra el actor de 66 años por esta decisión que causó revuelo en el mundo del teatro. "Arriba del escenario no te puedo decir nada malo de él. Llega muy sobre la hora, termina la función y se va corriendo. Pero sí te tengo que decir de la actitud que nos quedemos los miércoles sin trabajo en San Telmo", consideró.

Mónica Farro confirmó su romance con un jugador de Boca: "Me insistió mucho"

Mónica Farro es una de las vedettes más reconocidas de la República Argentina. Más allá de que nació en Uruguay, logró hacerse un nombre en suelo "albiceleste" y hace muchísimos años se encuentra entre las principales figuras del mundo del espectáculo. Esto le permitió conocer, entre otras personas, a un importante jugador de Boca Juniors con el cual inició un romance.

Antes de decir el nombre del futbolista de Boca que la conquistó, la uruguaya comenzó recordando su matrimonio con Enrique Ferraro, jugador "charrúa". “Fui una botinera diferente, nunca dejé de hacer nada. En todos los países que viajé con él trabajé más que nunca, hacía televisión. Me casé a los 17 y me separé a los 34. Nunca me dijo ‘no te pongas esto’, salí en tapas de revista, trabajé en un canal de deportes, dabas clases de step, hice de todo… A mi marido no le cocinaba, él concentraba mucho, fui muy distinta”, manifestó Mónica Farro en Desayuno Americano.

Acto seguido, Mónica Farro fue consultada sobre su historia con uno de los jugadores más importantes de la historia de Boca. En efecto, el mismo es Juan Román Riquelme, y sobre él la vedette reconoció: “Puede que haya pasado hace 11 años. Yo estaba soltera, él pasaba por mi casa, me dejaba flores y bombones, me insistió mucho y dije ‘bueno vamos’. Era muy conversador en la intimidad, poco goleador, pero muy conversador”.

Mónica Farro, en la actualidad, mantiene una relación con el personal trainer Leandro Herrera. Comenzaron su romance en el año 2017 y desde ese momento están juntos. Sin embargo, antes de conocerlo, tuvo un affaire con el actual vicepresidente de Boca Juniors y uno de los máximos ídolos del fútbol argentino.