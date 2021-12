Inesperada acusación contra una denunciante de Gianola: "Es muy cínica"

El testimonio apunta contra la locutora denunciante del actor y la acusa de mitómana.

El hermano de Viviana Aguirre, denunciante de Fabián Gianola, dio declaraciones públicas sobre una denuncia que recibió por parte de la locutora y complicó la situación judicial de su consanguínea. En su descargo, Walter acusó a su hermana de haberle hecho una falsa denuncia.

"Me acusó de haber violado a mi hija. Esto pasó de repente, de una semana para la otra. Armó una historia donde mi hija mayor, que tenia 16 años dijera que había sido violada", comenzó su descargo el hermano de la denunciante de Gianola.

Walter continuó su discurso y agregó: "Y en diez días hizo una historia como para que mi hija haga relate, haga una denuncia, como que la había violado. Armó eso para arruinarme la vida, para poder llevarse a mis hijas de mi hogar. La más chica de 13 años, Florencia, no quiso, porque no pensaron que la tía, madrina de mi hija, iba a hacer eso, acusarme de violar a mi hija Sofía".

"Esto pasó en el 2016 y yo esperé este momento para poder contar lo que me hizo a mí. Yo sabía que iba a denunciar a otra persona. Quiero desenmascararla. Apareció esto y mis hijas me apoyaron a que hable para cerrar esta herida que ella abrió aquella vez. Es muy cínica con lo que hace, actúa. Si tiene que llorar llora, si tiene que desmayarse se va a desmayar, es una artista, no sé como decirte, no tiene palabras", agregó Aguirre.

Por último, el hermano de Viviana Aguirre el supuesto motivo por el que denuncia a la tía de su hija: "Gracias a esto que pasó me dieron fuerzas para desenmascarar la persona que es. Es dañina, mala, maldita, no tiene corazón, me lo hizo a mí que soy el hermano".

La palabra del testigo del acoso de Gianola a Aguirre

"Yo vi siempre cómo él trataba de darle un beso cuando la saludaba, y le terminaba dando un beso en la oreja, en el cuello. También la trataba de toquetear. Y es como que era algo natural de él. Era algo habitual", expresó Agustín Villavicencio, compañero de Aguirre y Gianola en el ciclo de Radio Colonia, en Intratables.

El comunicador continuó y ofreció más detalles sobre el acoso del actor a su ex compañera: "El momento en que le metió la mano de la cola, con esa fuerza, yo no lo podía creer. Yo estaba sacando las fotos para redes sociales y estaba enfocando a la conductora, que estaba leyendo una noticia".