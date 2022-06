Igual que Paulo Londra: Khea se suma a la lista de los traperos estafados

El artista hizo su descargo en las redes donde reveló qué fue lo que pasó con el sello discográfico que lo representaba.

Omar Varela rompió el silencio sobre su conflicto con el Duki y Mueva Récords. El productor reveló que no sabe de dónde nace la acusación de que robó las canciones que él mismo produjo. A pesar de que el conflicto fue hace aproximadamente tres años, las repercusiones de los artistas afectados no tardaron en llegar y uno de los primeros en expresar su indignación fue Khea que reveló la estafa de la que fue víctima en ese momento.

Khea utilizó su cuenta oficial de Twitter para dar a conocer su versión de los hechos: "Imagínense que me hizo firmar una cláusula en un contrato que dice que no puedo hablar de el ni su sello. Sello que creamos juntos, yo nunca fui artista de el. Mueva era mi sello. Para liberarme de ese contrato me dejo 2 años sin regalías de todos mis temas.como por ejemplo Loca".

El artista continuó: "También en el contrato para liberarme le tuve que ceder el 10% de mis shows, me dejo sin nada de regalías y encima el muy garca se quiso llevar el 10% de todos mis shows si no básicamente me encajonaba con un juicio de 5 años sin poder sacar música por ese tiempo. Y dice que el único artista que tenia firmado por ser el único que confiaba en el lo libero 'así nomas', Omar te presentamos a toda la escena, vos sos un capo produciendo pero no te llenes la boca con mierda porque te la hago tragar de una y lo sabes". Para terminar, Khea aclaró: "Gente, me libere hace 3 años de este garca pero ahora salió a contar cosas que no son,por eso todo esto".

El descargo de Khea en Instagram

Al ver la repercusión de sus tweets, Khea decidió compartir un video a través de sus historias donde pudo explayarse mejor al respecto de esta situación que salió a la luz después de varios años. El vocalista manifestó que sólo rompió el silencio porque se indignó al ver que Omar Varela le mentía descaradamente a la gente con respecto a lo sucedido. Pero que por su parte prefería dejarlo en el pasado y que no le gusta el escándalo, ese es el motivo por el cual no habló hasta ahora.