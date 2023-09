Horas críticas: preocupa la salud de Jorge Lanata

El periodista Jorge Lanata está internado en la Fundación Favaloro desde el 23 de agosto.

Jorge Lanata está internado desde el 23 de agosto en la Fundación Favaloro y hay preocupación por su salud. Los detalles del estado del famoso periodista político, el cual volvió a terapia intensiva tras sufrir una recaída en su recuperación, según informó Ángel de Brito.

A pesar de la información anunciada por De Brito, según TN los allegados al periodista habrían confirmado que no está en terapia intensiva. Más allá de esto, Lanata está en la Fundación Favaloro desde el 23 de agosto, donde ingresó por una infección urinaria. Pasados algunos días se le debió ajustar la medicación y esto habría prolongado su estancia en el hospital.

Días atrás, Elba Marcovecchio, abogada y pareja del conductor de PPT (El Trece) le había confiado a Yanina Latorre por un mensaje de audio cómo estaba la salud de Lanata y explicó: “Ya no está sedado, lograron sacarle el respirador y está muy tranquilo”.

El único parte médico del periodista que se dio a conocer corresponde al viernes 25 de agosto, fecha en la que los médicos Pablo Raffaele, Jefe de la Unidad Renal, y Enrique Badessari, Jefe del Departamento de Medicina interna, notificaron: “Fue necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y el cumplimiento del esquema terapéutico".

Cuando se conoció la noticia de la internación de Jorge Lanata fue Ángel de Brito quien advirtió la dificultad de su cuadro por la sepsis, que lleva a la falla de varios órganos. Por esto mismo, se interviene con máquinas que ayudan al paciente a salir de ese estado.

Lanata como paciente: come poco pero "lo mata" el cigarrillo

"O sea, fuma, pero hemos ido a comer con él y no come tanto. Yo la verdad es que socialmente he compartido con Jorge muchas comidas y nunca lo vi comer desesperadamente. Cuando vas a la casa él no come la entrada y el postre. No toma alcohol... lo mata el cigarrillo. Jorge se ha internado un millón de veces y un millón de veces ha salido, quizás es una más de éstas", sentenció Yanina Latorre en ese momento, detallando los comportamientos de Lanata en la intimidad y su historia con los problemas de salud.