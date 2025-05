Hackearon a Roberto Piazza y piden plata en su nombre: "Es todo mentira".

Este martes, Roberto Piazza compartió en sus redes sociales el mal momento que atraviesa. El diseñador denunció que fue víctima de un hackeo telefónico y alertó a sus seguidores y amigos que podrían estar usando su número para realizar estafas virtuales. Por el momento, el referente de la moda no pudo recuperar su cuenta.

“Hace instantes me hackearon el teléfono, por ende lo subo a Instagram para que todo el mundo lo sepa”, comenzó diciendo y luego sumó: “Si recibieron algún mensaje mío pidiendo ayuda de plata, es todo mentira. Son unos estafadores hijos de puta que están dando vuelta”.

A su vez, este mensaje fue acompañado por un descargo de su esposo, Walter Vázquez, quien explicó cómo actúan los delincuentes. “Atención, te llaman a tu casa, te dan un código y te roban los contactos del teléfono celular. Luego te llega un mensaje pidiendo transferir dinero”, expresó. “Es la estafa que ya conocemos. Si alguno de nuestros contactos recibe este mensaje, no es Roberto”, agregó.

Por último, Piazza aclaró que su número de teléfono seguirá siendo el mismo, aunque por el momento el dispositivo se encuentra comprometido. En los últimos días, el diseñador se mostró muy cercano al presidente Javier Milei. Su relación con el mandatario habría sido a través de Yuyito González. Recientemente, el líder de la Libertad Avanza también visitó al modisto en su último desfile.

El insulto retrógrado de Roberto Piazza a Lali Espósito: "Demagoga"

Lali Espósito habló sobre por qué elije vivir en Argentina a pesar de la realidad socioeconómica del país y Roberto Piazza la cruzó por haber dicho el término "todes". El modisto atacó a la artista en un comentario de redes que puso en evidencia su falta de empatía.

"Soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero, gano mi plata, puedo ayudar a mi familia y me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano", comenzó su descargo la cantante en diálogo con Infobae. Lali contó que siente que le aporta algo a la gente en el contexto que el país atraviesa, a través de sus canciones y de cada uno de sus proyectos artísticos. "No le llenás la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado", sostuvo.

Espósito concluyó con una reafirmación de su convicción de vivir en Argentina y utilizó el lenguaje de género neutro para referirse a todas las personas de nacionalidad argentina, para no tener que decir "todos y todas". "Tengo quejas, como todes, pero también un montón de cosas de por qué vivo acá", enunció la jurado de La Voz Argentina, lo que provocó la ira de Roberto Piazza.

El comentario de Roberto Piazza contra Lali Espósito

El diseñador de moda comentó un posteo de Facebook donde se vio el video de Lali usando la palabra "todes" y se mostró indignado: "Todes. ¡¿Todes?! Jajajaja, qué pedazo de demagoga hipócrita".