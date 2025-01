Roberto Piazza fue víctima de los incendios en Hollywood: "Angustia".

Los incendios en Hollywood obligaron a más de 100.000 personas a evacuar sus hogares y aunque los bomberos están tratando de controlar las llamas, el desastre cobró dimensiones impensadas y hay cientos de familias que perdieron sus casas y todas sus pertenencias. Y el famoso diseñador de alta costura Roberto Piazza fue una de las víctimas de los incendios que debió ser evacuado y, después del terror, rompió el silencio para contar su experiencia ante la tragedia.

"Tengo una angustia encima que me galopa la cabeza, primero porque nunca pensamos que iba a pasar esto en pleno corazón de Hollywood. Ya sabíamos que estaba en las colinas como siempre pasa. Nos fuimos a un hotel en pleno centro, donde está el teatro chino. Mi pareja me despierta porque empezaron las alarmas, abro la ventana y veo que el cielo estaba color rojo fuego y negro. Y ahí me agarró taquicardia, angustia y desesperación”, sostuvo Piazza en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Además, el actor sostuvo que en primera instancia creyó que estaría a salvo pero este panorama cambió rápidamente: “Pero el viento hizo que llegue al centro, a Hollywood Boulevard, donde está el Paseo de la Fama y todo el turismo, y ahí estaba yo, en el hotel 1926. Creí que estábamos seguros. Nos fue a buscar una amiga que vive en una zona más alejada, agarramos dinero y cosas de valor, pero dejamos todo el resto en el hotel y nos fuimos”.

Ahora, el diseñador y su pareja están instalado es North Hollywood, fuera de peligro, pero según consignó Piazza a la agencia de noticias no está pasando un buen momento emocional: “Tengo una angustia tremenda, no tuve ni tiempo de cambiarme, me puse lo primero que encontré. Nunca en toda la historia de Los Ángeles pasó algo como esto, es un horror lo que está pasando. Es como si llegara en Buenos Aires el fuego a Calle Corrientes”.

"Vamos a esperar unas horas para ver si merma el fuego y podemos regresar al hotel o qué carajo hacemos. La gente está toda enloquecida porque nunca pasó en Hollywood, es una cosa rarísima. Anda todo el mundo colapsado y muy nervioso”, cerró.

Cómo sigue el incendio en Hollywood

El miércoles por la noche se declaró un nuevo incendio en las colinas resecas de Hollywood Hills, según informó en rueda de prensa la jefa de bomberos Kristin Crowley, lo que obligó a realizar más evacuaciones y elevó al menos a seis el número de incendios que arden en el condado de Los Ángeles. Cuatro de ellos estaban contenidos al 0% según las autoridades estatales, incluidos dos grandes incendios en los flancos este y oeste de la ciudad que siguieron creciendo al caer la noche el miércoles.

En medio, el llamado "incendio de Sunset", en Hollywood Hills, arrasó 20 hectáreas el miércoles, según Cal Fire. Las cuadrillas de helicópteros y los equipos de tierra parecían progresar impidiendo su rápido avance. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles emitió una orden de evacuación para los habitantes de una zona comprendida entre Hollywood Boulevard, al sur; Mulholland Drive, al norte; la autopista 101, al este; y Laurel Canyon Boulevard, al oeste; todas ellas ubicaciones emblemáticas para la industria del entretenimiento. Dentro de esa zona se encuentra el Dolby Theater, donde se celebran los Oscar. El anuncio de las nominaciones a los Oscar de la próxima semana ya se ha pospuesto dos días debido al incendio, según los organizadores.