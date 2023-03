Fuerte cruce en vivo entre Diego Ramos y Roberto Piazza por el caso de Jey Mammón: "Una calentura"

El modisto se pronunció sobre la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón e indignó con sus palabras. Diego Ramos cruzó a Roberto Piazza por su opinión sobre el caso.

Roberto Piazza acudió como invitado al programa de Diego Ramos en América TV y el diseñador de moda alertó al conductor con su descargo. El modisto es amigo de Jey Mammón y soltó una polémica declaración en relación a la denuncia que el humorista recibió por parte de Lucas Benvenuto.

Piazza aseguró que esta situación conlleva dos vidas arruinada, tanto la de Jey Mammón como la de Benvenuto. "En el caso que lo de Jey haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas", enfatizó el diseñador. Diego Ramos cambió el rictus facial y le preguntó: "¿Una calentura momentánea el haberse acostado con un chico menor?", a lo que Roberto respondió que sí con vehemencia.

"Pero se está hablando de un delito, no es una ‘calentura momentánea’. Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a un alguien acostándose con un par, con un adulto. Acostase con un niño de 11, 12 o 13 años no es una ‘calentura momentánea’, es un delito, es una aberración, es cualquier cosa menos una calentura", intervino Ramos. Piazza emitió una frase que demostró que no cambió de postura a pesar de la aclaración del conductor: "Es un delito, total y absolutamente".

Qué dijeron en La Peña de Morfi tras la denuncia a Jey Mammón

"Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, de la producción, de todos los que hacemos La Peña, un programa con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que hacemos para regalarles música cada domingo", comenzó su descargo Jésica Cirio, quien abrió la emisión de La Peña de Morfi. Y sumó: "Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña. Estos hechos lamentables y tristes nos tienen a todos impactados".

Por su parte, Georgina Barbarossa acotó: "Ustedes saben que la peña es de la gente, nosotros les vamos a dar todo lo mejor: alegría, música e información" y dio comienzo al programa que la tuvo como conductora de reemplazo tras la desvinculación de Jey Mammón.

El llanto de Nazarena Vélez por el caso de Jey Mammón

"Estoy shockeadísima. Yo lo quiero mucho a Jey. Lo quiero mucho de verdad. Desde sus comienzos, cómo la rema con su familia, con su mamá, con su papá… Lo quiero mucho. Lo que la remó para estar donde está. El domingo le escribí. Yo festejando el comienzo de La Peña de Morfi y ahora enterarme de una cosa así, me lamenta. Es muy doloroso", soltó la actriz en LAM, peor aseguró que siempre está del lado de los chicos en estos casos, a pesar de su lazo con Mammón.