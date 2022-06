Habló el imitador de Michael Jackson al que le pegaron por parecerse a Felipe Pettinato: "Moría"

Tras la agresión en la vía pública por confundirlo con Felipe Pettinato, Leo Blanco tomó recaudos en lo legal. Quién es, cómo se transformó en Michael Jackson y cómo se encuentra la causa.

Leo Blanco es imitador de Michael Jackson. Semanas atrás, sufrió agresiones en la vía pública y amenazas a través de sus redes sociales tras confundirlo con Felipe Pettinato. El artista llevó la situación a la Justicia y también la expuso publicamente. En una charla con El Destape, lamentó por completo el violento ataque.

En diálogo exclusivo con El Destape, el joven de 26 años recorrió varios temas en torno al contexto vivido hace unas semanas. Entre ellos relató sus inicios, cómo fue la emulación hacia el Rey del Pop, cómo se encuentra él y su entorno sobre lo que pasó, entre otras cosas.

"Hoy me siento bien, quizás me preocupa más mi entorno. Me piden que me ponga un gorrito, que no me maquille, un poco te afecta que ellos estén mal por esto", aseguró. El violento ataque sufrido en la vía pública, más precisamente en las inmediaciones de la estación de tren de Once, fue traumático más que nada para su pareja, quien estaba a su lado cuando ocurrió todo.

"Yo creí que la gente se quedaba en el hate de la palabra. Me dio miedo que alguien acceda, ya dos agresiones físicas en una cuadra y media te pone a pensar si ese tipo tenía un puñal, si se lo clavaba a mi pareja, se le podría haber ido de las manos", consideró. Ni bien sucedió el hecho, Blanco publicó un descargo mediante su cuenta de Instagram.

El posteo realizado tuvo infinidad de comentarios en apoyo al artista, pero también reforzó el cyberacoso, por lo que se mostró conmovido por la violencia de los mensajes. "Me atacaron de formas alarmantes. Cuando pasa al odio y a la amenaza...lo mal que tenés que estar para mandarme que me matarían igual si me encontraran en la calle si fuese o no Pettinato porque soy un enfermo mental", lamentó conmovido.

"Yo solo soy un chico que se maquilla, baila y actúa, no saben mucho mas de mí, es solo esa ira generalizada que hay", añadió al respecto. Leo Blanco tiene varias presentaciones artísticas a futuro, pero primero quiere solucionar el problema legal, ya que acudió a un abogado y tomó cartas en el asunto.

Cómo avanza la causa legal

El abogado penalista Francisco Ursic es el representante legal y por lo que pasó en la vía pública, decidieron recurrir a las cámaras de seguridad de la estación de Once. "Por si sucede algo más y que quede como antecedente", indicó. Sumado a eso, hizo fuerte hincapié en el cyberbullying "que no es menor, porque un artista trabaja con sus emociones. Si recibís amenazas de muerte, de 'te mataría a golpes enfermo mental', quemarnos vivos... insultos y agresiones que son graves". Su cuenta de Instagram quedó en una situación a revisión permanente con el fin de sentar un precedente con este tema: "Pueden ser más fácilmente judicializados".

El trato que tiene con Felipe Pettinato

Son colegas por imitar al Rey del Pop, pero nunca llegaron a conocerse. "Con Felipe tengo el trato que tengo con otros imitadores que es de colegas, después cuando esto le sucedió me enteré por los medios, fueron días de mucho trabajo", comentó. En este sentido, Blanco dijo que no tienen un vínculo pero "si hubiese sido Felipe y no yo, no merecía y no era quien la persona esa para juzgarlo".

Cómo llegó a ser el imitador de Michael Jackson

El joven destacó que "mientras iba sucediendo no me di cuenta porque yo me dedicaba a otra cosa" y se refirió a su labor en vestuario y arte de artistas como Panam, Airbag y Flavio Mendoza: "No participaba de la escena y eso a uno le empieza a doler cuando lo deseás. Como a mi me gusta mucho producir, decidí unir las pasiones de actuación, baile, Michael Jackson y vestuario".

El imitador tiene 13 cirugías estéticas hechas y según contó, todavía no logró emular del todo al personaje. "Es un aprendizaje constante. Es una responsabilidad enorme para quienes aman a Michael Jackson. Intento hacerlo de manera profesional y seguir avanzando", dijo.

Para Blanco, todo se dio "naturalmente y con mucho trabajo. Si en cinco años pasados me veo las cosas que estoy pudiendo hacer y las oportunidades que se me han dado, no creía que las iba a vivir". Además, agregó que es productor de su propio espectáculo y "en este caso fui yo, pero podría haber sido otro. Muchas cosas no tienen que ver con lo que soy, es un personaje que armé y son dos mundos diferentes".

Su propio documental

La señal BBC lo contactó para realizar un documental sobre su transformación. "Tuvimos un fuerte impacto en 2019 por un documental mío sobre cirugías estéticas. Nos fuimos a trabajar a Italia, estábamos cerrando shows allá y pegado a eso cae la pandemia", relató.

Hace unos pocos meses se retomó la segunda parte de la grabación y brindó algunos detalles. "Filmamos algunas partes de mis cirugías, incluye material dentro del quirófano mostrando prótesis de mentón antes de ser colocadas y luego dentro del cuerpo. Es un material bastante sensible pero llamativo y al hueso", precisó.

Cómo se lo tomó su círculo íntimo

"Todo es aprendizaje", remarcó el bailarín, quien agregó que sus padres al principio "no querían que me opere. No soy padre pero entiendo lo que es sufrir por otro. El miedo de tus padres es algo que te puede llegar a pasar, entrar a un quirófano... yo lo entiendo". Aún así, fueron acompañándolo en todo este proceso: "Han ido a verme a mis primeros shows, vieron el cariño que recibí que no hubiese recibido jamás si no me dedicaba a esto".

Qué reflexión tiene sobre el violento ataque

"Lo mejor fue hacer un descargo en redes sociales. Mi reflexión es que justo estamos en el Mes del Orgullo LGBTQ+, todos se hacen eco de la marcha y todo parece re feliz hasta que esa multitud se vuelve en colectivo, tren, y van a sus barrios, no todos son de ahí de Microcentro, y son todos posibles blancos", subrayó.

Además dijo que "son agredidos todos los días pero más ese día porque van más expuestos", y expresó por qué se refirió a este tema para manifestar una observación de lo sucedido: "Hablo específicamente de esto porque es lo que va a venir ahora, pero pasa con todos: la gente que hace cosplay, la que le gusta maquillarse, lo que fuese. No pueden andar tranquilos por la calle, me parece que hubo un retroceso cultural muy grande en este tiempo y vamos para peor".