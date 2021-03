Gustavo Sofovich blanqueó su relación con Mora Godoy

El productor habló sobre su relación con la bailarina.

Cultores del bajo perfil y lejanos a los flashes de las cámaras, Gustavo Sofovich y Mora Godoy se transformaron en una de las parejas más difíciles de retratar. Sofovich habló de su pareja y recibió una emotiva sorpresa de parte de ella durante una entrevista reciente. "No es una mujer más en mi vida", aseguró el productor, visiblemente emocionado.

"Hace un año y ocho meses la invité a salir, con la excusa de que la quería ver bailar", le contó Gustavo Sofovich en Vino para vos (KZO) a Tomás Dente. El productor de Polémica en el bar agregó que la vio bailar hace tres días y le "partió la cabeza". "Mora es un ser humano con una sensibilidad inmensa, inmensa", sumó Sofovich sobre su pareja.

De todos modos, el productor repitió en más de una ocasión durante la entrevista que prefería reservarse un poco cómo es el vínculo que lo une a la bailarina: "No quiero hablar mucho más de ella, respeto nuestro código de mantener esto entre nosotros". Por eso y por el silencio que suele revestir a esta relación, lo que llegó a continuación sorprendió a todos, incluido a Sofovich.

Dente compartió un video que grabó Godoy hablando de su relación y del productor, que no pudo evitar emocionarse. "Lo admiro muchísimo, lo admiro mucho a Gustavo como productor, en primer lugar, por todas las cosas que hizo y lo que está haciendo. Por cómo reinventó Polémica, por el éxito que tiene el programa y todas las cosas que hace", explicó la bailarina.

Uno de los aspectos que Godoy destacó sobre Sofovich fue que siempre está pendiente, "no solo de las personas que quiere, sino también de todas las personas que trabajan con él". En el video la bailarina aseguró que tenía mucho más para decir sobre el productor pero la grabación se cortó y Tomás Dente la justificó: "Las cosas hermosas para Gustavo se las guarda y me parece perfecto que ese código entre ustedes coexista".

Visiblemente emocionado, el productor aseguró que la fascinación es mutua: "Admiro lo que Mora hace, admiro su arte". "El otro día se me cayó una lágrima cuando la vi bailar. Me emocioné de ver la mujer que tengo al lado", confió Sofovich ante la atenta mirada de Tomás Dente. "¡Me dejaste helado! ¡Qué lindo que me regalen esto!", sumó un Sofovich sumamente conmovido por la sorpresiva grabación y las palabras de su pareja. "Es inmensa esta mujer bailando arriba del escenario", cerró el productor enamorado sobre cómo ve a Godoy.