Guido Süller reveló su gran dolor: "Completamente solo"

La celebridad de televisión se sinceró sobre sus más grandes angustias.

Guido Süller abrió su corazón sobre su actual situación sentimental y reveló cuánto le cuesta convivir con la ausencia de un amor. El hermano de Silvia Süller habló desde la lujosa casa que tiene en el sur del país, donde disfruta de los paisajes que la naturealeza allí ofrece.

"Desde donde estoy se ve el canal de Beagle y, del otro lado, está Chile. Estoy hospedado en un lugar futurista, con un diseño post moderno. La arquitectura de mi habitación se llama Domo y es impresionante. Es un lugar super romántico. Pero, lamentablemente, no tengo con quien compartirlo", comenzó su descargo, en diálogo con Teleshow.

Süller siguió en alusión al diseño de su casa, creado por él, ya que es arquitecto: "Está hecho todo con caños y plástico. Es totalmente térmico, porque afuera hace cero grado. Y tiene una vista espectacular. Como para que se entienda, es como un iglú artificial, tipo glamping que es para hacer camping con glamour. Me vine acá para tratar de levantar el ánimo después de que me eliminaran del reality. Y estoy haciendo todo lo posible para estar contento conmigo mismo, tintentando recuperarme de la depresión".

"Es como para venir en pareja, porque tiene una vista increíble, rodeada de vegetación. Es bellísimo. Hubo una lluvia torrencial y después salió el sol, y de todas formas es maravilloso. En la habitación tengo una cama de dos por dos y una estufa hogar. Pero no tengo a nadie que quiera estar conmigo acá", sumó el actor, sobre la falta de amor romántico en su vida. Y agregó: "Pasé la noche con mi amigo y dormimos juntos, pero sexualmente hablando nada que ver entre nosotros. Lo conozco hace un montón y nos queremos mucho".

En cuanto a su relación con su allegado, Guido hizo hincapié en que solo se trata de una amistad y demostró su angustia por su soledad: "Así que, como él vive en Ushuaia, me acompañó estos días. Pero, lamentablemente, estoy solo. Completamente solo. Es más, estoy abierto a cualquier propuesta si es que aparece algún candidato dispuesto a darme amor".

Guido Süller sobre sus impedimentos en el amor

"Se me hace difícil con la fama. Porque, lejos de atraer, la gente tiene miedo de acercarse a mí porque creen que soy el personaje y no la persona. Por eso, si bien yo siempre muestro mucha alegría en los medios, me da mucha pena estar acá solo", reflexionó Guido Süller, en alusión a las consecuencias de la exposición en su vida privada.