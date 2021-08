Guido Süller presentó a su nuevo novio y lo picantearon en vivo: "Te gustan los más chicos"

El hermano de Silvia Süller asistió a El Nueve en compañía de Federico, su nueva pareja de 21 años. Guido, por su parte, no pudo contener las lágrimas.

El mediático Guido Süller volvió a aparecer en cámara. Esta vez, eligió el programa Implacables conducido por Susana Roccasalvo para presentar a su nuevo novio. Él se llama Federico y tiene 39 años menos que él. Luego de hacer oficial su romance ante las cámaras, el hermano de Silvia quedó inmerso en un llanto que no pudo aguantar.

"Te gustan los más chicos”, le manifestaron los panelistas, chicaneándolo por tener 60 años y su novio 21. En contrapartida, Guido Süller aseguró que le costó presentar a su novio "por las críticas" y que de él lo enamoró su "rusticidad y simpleza".

Asegurando que lo único que necesita para ser feliz "es afecto", Guido Süller lloró en vivo, en los brazos de su novio. Luego fue consultado sobre Tomasito, quien fue su compañero años atrás y hasta se casaron ante el registro civil. En cuanto a esa etapa de su vida, el arquitecto manifestó que considera necesario vivir su vida lejos del cordobés.

Guido Süller tuvo un grave accidente en Ushuaia y quedó filmado

Lo que comenzó como una diversión en vacaciones terminó en un grave accidente. Guido Süller pasó un fatídico momento en Ushuaia, cuando se dispuso a andar en culipatín disfrutando de la nieve del sur argentino. Un celular filmó todo lo que le ocurrió, generando la preocupación de sus seres queridos y teniendo que ser asistido por personal médico.

Según observaron los presentes y como se puede ver en la grabación, Guido Süller no pudo frenar a tiempo y es por esta razón que el mediático se golpeó fuertemente la cabeza y el cuello. Ahora, espera resultados de diversos estudios para constatar el estado de su cervical.

“Fue un accidente pero con suerte. Nunca había jugado al culipatín y bueno... había una red porque si seguís del otro lado te vas a la ruta donde pasan los autos uno tras otro, la red me pegó, pasó por arriba de mi cuerpo. Me pegó en la cara y me tiró el cuello para atrás. Ahora, estoy para atrás”, le manifestó Guido a Infobae. A su vez, el protagonista llevó tranquilidad a su público dejando en claro que la situación podría haber sido peor.